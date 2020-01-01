Чого українці бояться більше, ніж коронавірусу? ВІДЕО





Про це розповів у своєму блозі співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер, - пише



43 % українців бояться економічних наслідків від введення карантинних обмежень, а лише 34 % боїться пандемії коронавірусу.







"Фінансовий запас українців надзвичайно малий. Лише 21 % українців зможуть утримувати себе та сім'ї без додаткових фінансових надходжень протягом двох місяців. 79 % українців не проживуть більше двох місяців без додаткових надходжень", – зазначив він.



Влада в Києві та місцева влада має думати не тільки про введення карантину, а про ліквідацію наслідків, а саме про економічну ситуацію, яка буде складною після завершення карантину.



Також, зауважив Тарас Шкітер, кожен має думати про те, як не захворіти самому, не заразити навколишніх. Потрібно дотримуватися карантинних обмежень, ходити в масках та рукавицях і думати не тільки про себе.



"Всім нам потрібно буде вийти після завершення карантину, щоб відновлювати економіку нашої країни. Потрібно буде працювати, щоб забезпечити своє майбутнє та своєї держави", – додав Шкітер.

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