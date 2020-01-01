У Філіппінах дозволили стріляти по порушниках карантину

Родріго Дутерте наказав армії і поліції відкривати вогонь на ураження по всіх порушників порядку під час режиму надзвичайного стану в країні.



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«Замість того, щоб створювати проблеми, вони вирушать у могилу», – заявив Дутерте.



У столиці країни Манілі та інших містах зараз виникають стихійні демонстрації бідняків, що залишилися через введений на Філіппінах карантин і комендантську годину (в темний час доби) без роботи, грошей, їжі і засобів до існування. При цьому командувач Корпусом національної поліції Філіппін Арчі Гамбоа вже прокоментував слова Дутерте так: «Президент, швидше за все, зайве наполягає на застосуванні закону в період цієї кризи».



Дутерте вже кілька років, з моменту вступу на посаду в травні 2016 року, привертає до себе увагу популістськими заявами, кампанією вбивств тисяч наркоманів і наркоторговців, а також негативними заявами на адресу США і інших західних країн.



В останні роки Дутерте всіляко намагається розвивати військові і дипломатичні зв’язки з Москвою –він не раз говорив, що «захоплений Володимиром Путіним».



На Філіппінах станом на середину дня 30 березня хвороба COVID-19 підтверджена у більш ніж 2 тисяч 600 людей. Померло – 107.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Філіппіннаказав армії і поліції відкривати вогонь на ураження по всіх порушників порядку під час режиму надзвичайного стану в країні.Про це повідомляє Радіо.Свобода «Замість того, щоб створювати проблеми, вони вирушать у могилу», – заявив Дутерте.У столиці країни Манілі та інших містах зараз виникають стихійні демонстрації бідняків, що залишилися через введений на Філіппінах карантин і комендантську годину (в темний час доби) без роботи, грошей, їжі і засобів до існування. При цьому командувач Корпусом національної поліції Філіппінвже прокоментував слова Дутерте так: «Президент, швидше за все, зайве наполягає на застосуванні закону в період цієї кризи».Дутерте вже кілька років, з моменту вступу на посаду в травні 2016 року, привертає до себе увагу популістськими заявами, кампанією вбивств тисяч наркоманів і наркоторговців, а також негативними заявами на адресу США і інших західних країн.В останні роки Дутерте всіляко намагається розвивати військові і дипломатичні зв’язки з Москвою –він не раз говорив, що «захоплений Володимиром Путіним».На Філіппінах станом на середину дня 30 березня хвороба COVID-19 підтверджена у більш ніж 2 тисяч 600 людей. Померло – 107.

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