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У Філіппінах дозволили стріляти по порушниках карантину

У Філіппінах дозволили стріляти по порушниках карантину
Президент Філіппін Родріго Дутерте наказав армії і поліції відкривати вогонь на ураження по всіх порушників порядку під час режиму надзвичайного стану в країні.

Про це повідомляє Радіо.Свобода.

«Замість того, щоб створювати проблеми, вони вирушать у могилу», – заявив Дутерте.

У столиці країни Манілі та інших містах зараз виникають стихійні демонстрації бідняків, що залишилися через введений на Філіппінах карантин і комендантську годину (в темний час доби) без роботи, грошей, їжі і засобів до існування. При цьому командувач Корпусом національної поліції Філіппін Арчі Гамбоа вже прокоментував слова Дутерте так: «Президент, швидше за все, зайве наполягає на застосуванні закону в період цієї кризи».

Дутерте вже кілька років, з моменту вступу на посаду в травні 2016 року, привертає до себе увагу популістськими заявами, кампанією вбивств тисяч наркоманів і наркоторговців, а також негативними заявами на адресу США і інших західних країн.

В останні роки Дутерте всіляко намагається розвивати військові і дипломатичні зв’язки з Москвою –він не раз говорив, що «захоплений Володимиром Путіним».

На Філіппінах станом на середину дня 30 березня хвороба COVID-19 підтверджена у більш ніж 2 тисяч 600 людей. Померло – 107.

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Теги: коронавірус, Філіппіни
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