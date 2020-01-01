В Україні - майже 900 хворих на коронавірус
Сьогодні, 22:10
В Україні зафіксували 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров`я України.
За даними Центру громадського здоров`я, станом на 22:00 2 квітня в Україні зафіксували 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.
Усього в Україні зафіксували 22 летальні випадки від COVID-19. Загалом 19 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров`я України.
За даними Центру громадського здоров`я, станом на 22:00 2 квітня в Україні зафіксували 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.
Усього в Україні зафіксували 22 летальні випадки від COVID-19. Загалом 19 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Луцьку «євробляхер» збив пішохода. ВІДЕО
Сьогодні, 23:04
Луцький слідчий ізолятор – переповнений
Сьогодні, 22:57
В Україні - майже 900 хворих на коронавірус
Сьогодні, 22:10
В ЗСУ зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус
Сьогодні, 22:04
Медіа