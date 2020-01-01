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В Україні - майже 900 хворих на коронавірус

В Україні - майже 900 хворих на коронавірус
В Україні зафіксували 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров`я України.

За даними Центру громадського здоров`я, станом на 22:00 2 квітня в Україні зафіксували 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Усього в Україні зафіксували 22 летальні випадки від COVID-19. Загалом 19 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Теги: коронавірус, Україна
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