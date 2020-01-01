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Луцький слідчий ізолятор – переповнений

Луцький слідчий ізолятор – переповнений
Через обмеження, зумовлені карантинними заходами, в Луцькому слідчому ізоляторі перевищений ліміт в’язнів.


У закладах Державної кримінально-виконавчої служби України припинили переміщення між установами виконання покарань та слідчими ізоляторами, - повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.

Через заборону етапування в’язнів до місць відбування покарання, у Луцькому слідчому ізоляторі перевищений встановлений ліміт наповнення у 266 осіб на 18 осіб.

З метою забезпечення прав в’язнів в умовах обмеження свободи у період пандемії та вирішення цієї проблемної ситуації прокуратура області у взаємодії із Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації узгодила можливість тимчасового їх розміщення у місцях попереднього ув’язнення Рівненської області, наповнюваність яких є більшою, а завантаженість – значно меншою.

Для цього місцевих прокурорів орієнтовано на необхідність при вирішенні в судах питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотати перед слідчими суддями про визначення місця ув’язнення з відповідною альтернативою у Волинській та Рівненській областях.

Питання забезпечення прав в’язнів в умовах карантину перебуває на постійному контролі у прокуратурі області.

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Теги: Луцьк, Луцький слідчий ізолятор
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