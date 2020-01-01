Луцький слідчий ізолятор – переповнений
Сьогодні, 22:57
Через обмеження, зумовлені карантинними заходами, в Луцькому слідчому ізоляторі перевищений ліміт в’язнів.
У закладах Державної кримінально-виконавчої служби України припинили переміщення між установами виконання покарань та слідчими ізоляторами, - повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.
Через заборону етапування в’язнів до місць відбування покарання, у Луцькому слідчому ізоляторі перевищений встановлений ліміт наповнення у 266 осіб на 18 осіб.
З метою забезпечення прав в’язнів в умовах обмеження свободи у період пандемії та вирішення цієї проблемної ситуації прокуратура області у взаємодії із Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації узгодила можливість тимчасового їх розміщення у місцях попереднього ув’язнення Рівненської області, наповнюваність яких є більшою, а завантаженість – значно меншою.
Для цього місцевих прокурорів орієнтовано на необхідність при вирішенні в судах питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотати перед слідчими суддями про визначення місця ув’язнення з відповідною альтернативою у Волинській та Рівненській областях.
Питання забезпечення прав в’язнів в умовах карантину перебуває на постійному контролі у прокуратурі області.
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У закладах Державної кримінально-виконавчої служби України припинили переміщення між установами виконання покарань та слідчими ізоляторами, - повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.
Через заборону етапування в’язнів до місць відбування покарання, у Луцькому слідчому ізоляторі перевищений встановлений ліміт наповнення у 266 осіб на 18 осіб.
З метою забезпечення прав в’язнів в умовах обмеження свободи у період пандемії та вирішення цієї проблемної ситуації прокуратура області у взаємодії із Західним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації узгодила можливість тимчасового їх розміщення у місцях попереднього ув’язнення Рівненської області, наповнюваність яких є більшою, а завантаженість – значно меншою.
Для цього місцевих прокурорів орієнтовано на необхідність при вирішенні в судах питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотати перед слідчими суддями про визначення місця ув’язнення з відповідною альтернативою у Волинській та Рівненській областях.
Питання забезпечення прав в’язнів в умовах карантину перебуває на постійному контролі у прокуратурі області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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