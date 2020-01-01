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В Луцьку «євробляхер» збив пішохода. ВІДЕО

В Луцьку «євробляхер» збив пішохода. ВІДЕО
Водій автомобіля на іноземній реєстрації збив пішохода.

Аварія сталась на пішохідному переході, що на проспекті Грушевського, - про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.

За словами очевидців, інцидент трапився близько 21 години. Зі слів Пішоходу надавала допомогу карета «швидкої». Також на місті працювали патрульні.




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Теги: Луцьк, ДТП
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