В Луцьку «євробляхер» збив пішохода. ВІДЕО





Аварія сталась на пішохідному переході, що на проспекті Грушевського, - про це повідомляє



За словами очевидців, інцидент трапився близько 21 години. Зі слів Пішоходу надавала допомогу карета «швидкої». Також на місті працювали патрульні.









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