У Греції перенесли Великдень





Про це повідомляє



Це пов'язано з безпрецедентними карантинними заходами, запровадженими урядом Греції через загрозу пандемії коронавірусу.



Синодали закликали віруючих залишатися вдома до 11 квітня, з болем визнавши, що тимчасова відмова від Причастя на цей період - безпрецедентна ситуація.



При цьому позиція Церкви про те, що через Євхаристію вірусна хвороба розповсюджуватись не може, залишається незмінною. Нарешті, Синод заради збереження духу синодальної єдності заборонив будь-кому - від єпископів до дияконів - давати будь-які коментарі в ЗМІ, окрім митрополита Навпактського та Святовласієвського Ієрофея.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Постійний Священний Синод Елладської церкви вирішив перенести святкування Великодня на ніч з 26 на 27 травня.Про це повідомляє Сerkvarium. Це пов'язано з безпрецедентними карантинними заходами, запровадженими урядом Греції через загрозу пандемії коронавірусу.Синодали закликали віруючих залишатися вдома до 11 квітня, з болем визнавши, що тимчасова відмова від Причастя на цей період - безпрецедентна ситуація.При цьому позиція Церкви про те, що через Євхаристію вірусна хвороба розповсюджуватись не може, залишається незмінною. Нарешті, Синод заради збереження духу синодальної єдності заборонив будь-кому - від єпископів до дияконів - давати будь-які коментарі в ЗМІ, окрім митрополита Навпактського та Святовласієвського Ієрофея.

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