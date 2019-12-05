Луцька поліція розшукує одесита, якого підозрюють у шахрайстві та крадіжках
Сьогодні, 02:29
Поліція Луцька розшукує 23-річного жителя Одещини за скоєння майнових злочинів.
Співробітники Луцького відділу поліції розшукують громадянина Окинського Анатолія Броніславовича, 09 лютого 1997 року народження, жителя Красноокнянського району Одеської області, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Чоловік підозрюється у вчиненні крадіжки та шахрайства й переховується від органів досудового слідства.
Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0669238559, або на лінію «102».
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Співробітники Луцького відділу поліції розшукують громадянина Окинського Анатолія Броніславовича, 09 лютого 1997 року народження, жителя Красноокнянського району Одеської області, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Чоловік підозрюється у вчиненні крадіжки та шахрайства й переховується від органів досудового слідства.
Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0669238559, або на лінію «102».
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