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Луцька поліція розшукує одесита, якого підозрюють у шахрайстві та крадіжках

Луцька поліція розшукує одесита, якого підозрюють у шахрайстві та крадіжках
Поліція Луцька розшукує 23-річного жителя Одещини за скоєння майнових злочинів.

Співробітники Луцького відділу поліції розшукують громадянина Окинського Анатолія Броніславовича, 09 лютого 1997 року народження, жителя Красноокнянського району Одеської області, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Чоловік підозрюється у вчиненні крадіжки та шахрайства й переховується від органів досудового слідства.

Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0669238559, або на лінію «102».

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Теги: Волинь, поліція, розшук
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