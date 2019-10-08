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У Луцьку врятували чоловіка, що був без свідомості посеред вулиці

У Луцьку врятували чоловіка, що був без свідомості посеред вулиці
У Луцьку бійці Національних дружин Волині допомогли чоловікові, що лежав без свідомості на вулиці.

Про це йдеться на сторінці формування у facebook.

Вчора, 2 квітня, нацдружинники провели патруль у парках та скверах міста, в ході якого доносили людям інформацію про заборону перебування та розпиття спиртних напоїв у громадських місцях під час карантину.

Також виявили громадянина без свідомості. Бійці надали йому першу медичну допомогу та викликали швидку.

"В такий нелегкий час, ми закликаємо згуртуватися лучан, берегти своє здоров'я і своїх близьких!" - йдеться у повідомленні.
У Луцьку врятували чоловіка, що був без свідомості посеред вулиці

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Теги: допомога, чоловік, нацдружини
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Коментарі 1
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збудили пьяного волоцюгу!молодци нацгвардийци!
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