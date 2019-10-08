У Луцьку врятували чоловіка, що був без свідомості посеред вулиці

У Луцьку бійці Національних дружин Волині допомогли чоловікові, що лежав без свідомості на вулиці.Про це йдеться на сторінці формування у facebook.Вчора, 2 квітня, нацдружинники провели патруль у парках та скверах міста, в ході якого доносили людям інформацію про заборону перебування та розпиття спиртних напоїв у громадських місцях під час карантину.Також виявили громадянина без свідомості. Бійці надали йому першу медичну допомогу та викликали швидку."В такий нелегкий час, ми закликаємо згуртуватися лучан, берегти своє здоров'я і своїх близьких!" - йдеться у повідомленні.