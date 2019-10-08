У Луцьку врятували чоловіка, що був без свідомості посеред вулиці
Сьогодні, 09:25
У Луцьку бійці Національних дружин Волині допомогли чоловікові, що лежав без свідомості на вулиці.
Про це йдеться на сторінці формування у facebook.
Вчора, 2 квітня, нацдружинники провели патруль у парках та скверах міста, в ході якого доносили людям інформацію про заборону перебування та розпиття спиртних напоїв у громадських місцях під час карантину.
Також виявили громадянина без свідомості. Бійці надали йому першу медичну допомогу та викликали швидку.
"В такий нелегкий час, ми закликаємо згуртуватися лучан, берегти своє здоров'я і своїх близьких!" - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці формування у facebook.
Вчора, 2 квітня, нацдружинники провели патруль у парках та скверах міста, в ході якого доносили людям інформацію про заборону перебування та розпиття спиртних напоїв у громадських місцях під час карантину.
Також виявили громадянина без свідомості. Бійці надали йому першу медичну допомогу та викликали швидку.
"В такий нелегкий час, ми закликаємо згуртуватися лучан, берегти своє здоров'я і своїх близьких!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
збудили пьяного волоцюгу!молодци нацгвардийци!
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