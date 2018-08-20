У Луцьку поліцейські допомагали рятувати собаку, якого збив легковик

У Луцьку водій легковика збив собаку, який раптово вискочив на дорогу.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.Інспектори роти ТОР патрулювали проспектом Відродження, як раптом побачили собаку, що різко вискочила на проїжджу частину. Поруч рухався водій легковика та з необережності наїхав на тварину.Тож поліцейські на місці почали надавати домедичну допомогу тварині. Згодом підбігла і власниця та повідомила, що була необережною і випустила пса. Претензій до водія, який збив собаку, дівчина не мала, тим більше, що він зобов’язався оплатити лікування.Патрульні доставили тварину у місцеву ветеринарну клініку."Честь і шана лікареві, який примчав з віддаленого села менш, ніж за 2 години, аби надати більш кваліфіковану допомогу собаці, яка отримала перелом та інші ушкодження", - йдеться у повідомлені.