вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку поліцейські допомагали рятувати собаку, якого збив легковик

У Луцьку поліцейські допомагали рятувати собаку, якого збив легковик
У Луцьку водій легковика збив собаку, який раптово вискочив на дорогу.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Інспектори роти ТОР патрулювали проспектом Відродження, як раптом побачили собаку, що різко вискочила на проїжджу частину. Поруч рухався водій легковика та з необережності наїхав на тварину.

Тож поліцейські на місці почали надавати домедичну допомогу тварині. Згодом підбігла і власниця та повідомила, що була необережною і випустила пса. Претензій до водія, який збив собаку, дівчина не мала, тим більше, що він зобов’язався оплатити лікування.

Патрульні доставили тварину у місцеву ветеринарну клініку.

"Честь і шана лікареві, який примчав з віддаленого села менш, ніж за 2 години, аби надати більш кваліфіковану допомогу собаці, яка отримала перелом та інші ушкодження", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: собака, порятунок, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Псевдобанківський працівник ошукав жінку з Волині на чималу суму
Сьогодні, 09:40
У Луцьку врятували чоловіка, що був без свідомості посеред вулиці
Сьогодні, 09:25
У Луцьку поліцейські допомагали рятувати собаку, якого збив легковик
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 3 квітня
Сьогодні, 09:10
У Луцьку просять відновити рух тролейбусів і дозволити проїзд за спецперепустками
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Вразили до глибини душі: лучанка подякувала людям, які допомогли рятувати собаку Вразили до глибини душі: лучанка подякувала людям, які допомогли рятувати собаку
20 серпень, 2018, 03:33
Повідомили, чи готовий Луцьк рятувати важкохворих від коронавірусу Повідомили, чи готовий Луцьк рятувати важкохворих від коронавірусу
12 березень, 11:46
У Луцьку врятували чоловіка з інвалідністю, що лежав посеред вулиці У Луцьку врятували чоловіка з інвалідністю, що лежав посеред вулиці
07 березень, 11:15
Порятунок собаки у Луцьку: школяр розповів, як витягали тварину з величезної ями. ВІДЕО Порятунок собаки у Луцьку: школяр розповів, як витягали тварину з величезної ями. ВІДЕО
06 березень, 09:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зметуть весь бруд, як торнадо: де у Луцьку безпечно та без зайвих клопотів почистити килими. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
 0
За кордоном від коронавірусу одужали 10 українців
Сьогодні, 09:47
 0
Псевдобанківський працівник ошукав жінку з Волині на чималу суму
Сьогодні, 09:40
 0
У Луцьку врятували чоловіка, що був без свідомості посеред вулиці
Сьогодні, 09:25
 0
У Луцьку поліцейські допомагали рятувати собаку, якого збив легковик
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8