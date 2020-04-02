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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За кордоном від коронавірусу одужали 10 українців

За кордоном від коронавірусу одужали 10 українців
До закордонних дипломатичних установ звертаються громадяни України в рамках системи "Захист".

Про це пише УНН із посиланням на повідомлення оперативного пресцентру МЗС України у Telegram.

“Станом на 21:00 02.04.2020 13,622 громадян України звернулися по допомогу до закордонних дипломатичних установ в рамках системи "Захист”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, 34 громадянина України за кордоном проходять лікування: у Австрії — 3, Бельгія - 1, Велика Британія та Північна Ірландія - 1, у Домініканській Республіці — 4, Польща −4, Італія — 5, Іспанія — 1, ОАЕ — 2, Сейшельські острови — 1, Нідерланди — 1, США — 1, Нігерія — 2, Сербія - 1, Німеччина - 4, Швеція - 1.

Так, ще 10 українців за кордоном — одужали. Італія - 2, ОАЕ - 1, Польща - 2, Німеччина -1 та четверо в Японії.

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Теги: українці, лікування, коронавірус
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