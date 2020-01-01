вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – 942 випадки коронавірусу

В Україні – 942 випадки коронавірусу
В Україні зафіксували 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 61 випадок;
▪️Волинська область — 10 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 12 випадків;
▪️Донецька область — 8 випадків;
▪️Житомирська область — 6 випадків;
▪️Закарпатська область — 24 випадки;
▪️Запорізька область — 22 випадки;
▪️Івано-Франківська область — 81 випадок;
▪️Кіровоградська область — 15 випадків;
▪️м. Київ — 180 випадків;
▪️Київська область — 70 випадків;
▪️Львівська область — 13 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 20 випадків;
▪️Полтавська область — 5 випадків;
▪️Рівненська область — 25 випадків;
▪️Сумська область — 30 випадків;
▪️Тернопільська область — 114 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 4 випадки;
▪️Хмельницька область — 7 випадків;
▪️Чернівецька область — 171 випадок;
▪️Черкаська область — 55 випадків;
▪️Чернігівська область — 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 року до Центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині – 18 людей із підозрою на коронавірус
Сьогодні, 10:11
За кордоном від коронавірусу одужали 10 українців
Сьогодні, 09:47
Поліція відкрила «кримінал» через інфікування коронавірусом працівників луцької лікарні
02 квітень, 18:03
У Луцьку визначили алгоритм поховання померлих від коронавірусу
02 квітень, 16:15
всі новини теми
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Смішно читати, в прикордонних областях, сама низька захворюваність, може досить вже цієї брехні. (((((
Відповісти
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 400 вантажівок
Сьогодні, 10:33
На Волині – 18 людей із підозрою на коронавірус
Сьогодні, 10:11
В Україні – 942 випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:07
За кордоном від коронавірусу одужали 10 українців
Сьогодні, 09:47
Псевдобанківський працівник ошукав жінку з Волині на чималу суму
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
На Волинь привезуть препарат, який використовують при лікуванні важкої форми коронавірусу На Волинь привезуть препарат, який використовують при лікуванні важкої форми коронавірусу
Сьогодні, 10:40
На Волині – 18 людей із підозрою на коронавірус На Волині – 18 людей із підозрою на коронавірус
Сьогодні, 10:11
За кордоном від коронавірусу одужали 10 українців За кордоном від коронавірусу одужали 10 українців
Сьогодні, 09:47
Назвали незвичні симптоми коронавірусу Назвали незвичні симптоми коронавірусу
Сьогодні, 07:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вбивство українця у Португалії: підозрюваних офіцерів відпустили під домашній арешт
Сьогодні, 11:26
 0
На Волині шукають найкращу ідею облаштування меморіалу Героям 51-ї бригади
Сьогодні, 11:05
 0
Волинський чемпіон з плавання уже три тижні тренується без води. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
 0
На Волинь привезуть препарат, який використовують при лікуванні важкої форми коронавірусу
Сьогодні, 10:40
 0
У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 400 вантажівок
Сьогодні, 10:33
 0
Медіа
відео
1/8