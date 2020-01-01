В Україні – 942 випадки коронавірусу

В Україні зафіксували 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє МОЗ.За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:▪️Вінницька область — 61 випадок;▪️Волинська область — 10 випадків;▪️Дніпропетровська область — 12 випадків;▪️Донецька область — 8 випадків;▪️Житомирська область — 6 випадків;▪️Закарпатська область — 24 випадки;▪️Запорізька область — 22 випадки;▪️Івано-Франківська область — 81 випадок;▪️Кіровоградська область — 15 випадків;▪️м. Київ — 180 випадків;▪️Київська область — 70 випадків;▪️Львівська область — 13 випадків;▪️Луганська область — 3 випадки;▪️Одеська область — 20 випадків;▪️Полтавська область — 5 випадків;▪️Рівненська область — 25 випадків;▪️Сумська область — 30 випадків;▪️Тернопільська область — 114 випадків;▪️Харківська область — 1 випадок;▪️Херсонська область — 4 випадки;▪️Хмельницька область — 7 випадків;▪️Чернівецька область — 171 випадок;▪️Черкаська область — 55 випадків;▪️Чернігівська область — 5 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 року до Центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.