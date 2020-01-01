В Україні – 942 випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:07
В Україні зафіксували 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 61 випадок;
▪️Волинська область — 10 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 12 випадків;
▪️Донецька область — 8 випадків;
▪️Житомирська область — 6 випадків;
▪️Закарпатська область — 24 випадки;
▪️Запорізька область — 22 випадки;
▪️Івано-Франківська область — 81 випадок;
▪️Кіровоградська область — 15 випадків;
▪️м. Київ — 180 випадків;
▪️Київська область — 70 випадків;
▪️Львівська область — 13 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 20 випадків;
▪️Полтавська область — 5 випадків;
▪️Рівненська область — 25 випадків;
▪️Сумська область — 30 випадків;
▪️Тернопільська область — 114 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 4 випадки;
▪️Хмельницька область — 7 випадків;
▪️Чернівецька область — 171 випадок;
▪️Черкаська область — 55 випадків;
▪️Чернігівська область — 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 року до Центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Про це повідомляє МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 61 випадок;
▪️Волинська область — 10 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 12 випадків;
▪️Донецька область — 8 випадків;
▪️Житомирська область — 6 випадків;
▪️Закарпатська область — 24 випадки;
▪️Запорізька область — 22 випадки;
▪️Івано-Франківська область — 81 випадок;
▪️Кіровоградська область — 15 випадків;
▪️м. Київ — 180 випадків;
▪️Київська область — 70 випадків;
▪️Львівська область — 13 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 20 випадків;
▪️Полтавська область — 5 випадків;
▪️Рівненська область — 25 випадків;
▪️Сумська область — 30 випадків;
▪️Тернопільська область — 114 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 4 випадки;
▪️Хмельницька область — 7 випадків;
▪️Чернівецька область — 171 випадок;
▪️Черкаська область — 55 випадків;
▪️Чернігівська область — 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 року до Центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Коментарі 1
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