На Волинь привезуть препарат, який використовують при лікуванні важкої форми коронавірусу

У п’ятницю, 3 квітня, в регіони України відправлять 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”, який застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - йдеться на сайті МОЗ.“В нас уже готовий відповідний розподіл. Нам передали 3 тис. упаковок препарату. 2250 будуть відправлені в регіони, а 750 залишаються в Києві - для швидкого реагування. Завтра буде фізично підписано договір з “УкрМедПостач”, і вже завтра ліки поїдуть в області”, - заявив Максим Степанов.Як додав міністр охорони здоров’я, “Плаквеніл” – один з кількох препаратів, що містить діючу речовину гідроксихлорохін, яку застосовують при лікуванні від коронавірусу. Саме тому МОЗ веде переговори з іншими компаніями щодо поставок цього препарату.“Наступного тижня ми отримаємо достатньо цих ліків, щоб потенційно лікувати до 20 тис. пацієнтів”, - підкреслив Максим Степанов.Втім у МОЗ наголошують, що наразі не існує ліків від коронавірусної хвороби COVID-19, пацієнтам надається симптоматичне лікування. Зокрема, «Плаквеніл» застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.Зауважують, будь-яке використання цього лікарського засобу у лікуванні COVID-19 вважається використанням поза зареєстрованими показаннями - off-label (тобто за відсутності такого затвердженого показання, як хвороба, спричинена COVID-19, в інструкції для медичного застосування). Препарат не рекомендовано купувати в аптеках без рецепта лікаря. Самолікування може бути небезпечним для здоров’я людей.