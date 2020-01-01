На Волині – 18 людей із підозрою на коронавірус

Упродовж останньої доби на Волині не виявили нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції.Станом на 10.00 3 квітня 2020-го у Волинській області зареєстрували 10 випадків COVID-19, ынформуэ ОДА.З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 18 осіб.Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».Всього з початку проведення лабораторних досліджень у Волинській області здійснили 153 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них – 78 в осіб з підозрою, та 75 – в осіб, які контактували з хворими.