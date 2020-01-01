На Волині – 18 людей із підозрою на коронавірус
Сьогодні, 10:11
Упродовж останньої доби на Волині не виявили нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції.
Станом на 10.00 3 квітня 2020-го у Волинській області зареєстрували 10 випадків COVID-19, ынформуэ ОДА.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 18 осіб.
Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Всього з початку проведення лабораторних досліджень у Волинській області здійснили 153 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них – 78 в осіб з підозрою, та 75 – в осіб, які контактували з хворими.
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Станом на 10.00 3 квітня 2020-го у Волинській області зареєстрували 10 випадків COVID-19, ынформуэ ОДА.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 18 осіб.
Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Всього з початку проведення лабораторних досліджень у Волинській області здійснили 153 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них – 78 в осіб з підозрою, та 75 – в осіб, які контактували з хворими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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