У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 400 вантажівок
Сьогодні, 10:33
На автомобільних прикордонних пунктах пропуску з Польщею на в’їзд та виїзд з України очікують 445 вантажівок.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", - передає УНН.
Так, в черзі на польських автомобільних пунктах пропуску на в‘їзд та виїзд знаходилося вантажівок:
▪️ "Ягодин" (150/0);
▪️ "Рава-Руська" (30/0);
▪️ "Краківець" (150/115).
Нагадаємо, вчора на кордоні із Польщею у чергах перебувало 225 вантажних автомобілів, тобто збільшення - майже на половину.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", - передає УНН.
Так, в черзі на польських автомобільних пунктах пропуску на в‘їзд та виїзд знаходилося вантажівок:
▪️ "Ягодин" (150/0);
▪️ "Рава-Руська" (30/0);
▪️ "Краківець" (150/115).
Нагадаємо, вчора на кордоні із Польщею у чергах перебувало 225 вантажних автомобілів, тобто збільшення - майже на половину.
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