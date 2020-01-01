У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 400 вантажівок





Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", - передає



Так, в черзі на польських автомобільних пунктах пропуску на в‘їзд та виїзд знаходилося вантажівок:



▪️ "Ягодин" (150/0);



▪️ "Рава-Руська" (30/0);



▪️ "Краківець" (150/115).



Нагадаємо, вчора на кордоні із Польщею у чергах перебувало 225 вантажних автомобілів, тобто збільшення - майже на половину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автомобільних прикордонних пунктах пропуску з Польщею на в’їзд та виїзд з України очікують 445 вантажівок.Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", - передає УНН. Так, в черзі на польських автомобільних пунктах пропуску на в‘їзд та виїзд знаходилося вантажівок:▪️ "Ягодин" (150/0);▪️ "Рава-Руська" (30/0);▪️ "Краківець" (150/115).Нагадаємо, вчора на кордоні із Польщею у чергах перебувало 225 вантажних автомобілів, тобто збільшення - майже на половину.

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