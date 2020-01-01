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У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 400 вантажівок

У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 400 вантажівок
На автомобільних прикордонних пунктах пропуску з Польщею на в’їзд та виїзд з України очікують 445 вантажівок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", - передає УНН.

Так, в черзі на польських автомобільних пунктах пропуску на в‘їзд та виїзд знаходилося вантажівок:

▪️ "Ягодин" (150/0);

▪️ "Рава-Руська" (30/0);

▪️ "Краківець" (150/115).

Нагадаємо, вчора на кордоні із Польщею у чергах перебувало 225 вантажних автомобілів, тобто збільшення - майже на половину.

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Теги: черги, кордон, Польща
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