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Волинський чемпіон з плавання уже три тижні тренується без води. ВІДЕО

Волинський чемпіон з плавання уже три тижні тренується без води. ВІДЕО
Чемпіон України з плавання Максим Ткачук тренується, не виходячи з дому.

Хлопець каже, що разом з тренером вигадують різні види навантажень, щоб не втратити фізичну форму, - пише Суспільне Волині.

Один із способів тренувати руки – це махи з натягнутими резинками, які зафіксовані до опори, розповідає 16-річний майстер спорту Максим Ткачук. Він показує, які можна проводити тренування, створюючи імітацію опору води.

"Я займаюся вже 8 років плаванням, і це вперше за 8 років, через цю хворобу вже три тижні не плаваємо. Просто якось бігаємо, якось викручуємося з тренером, щось робимо вдома, трошки важко без води. Ми з тренером спілкуємося або по телефону, або по вайбері. Він мені написав програму, ми зідзвонюємося і він каже, що і як мені робити" наголошує, хто зараз більше відпрацює, тому буде потім легше.", - розповідає Максим Ткачук.

Хлопець розповідає, що його тренер Володимир Самчук розробив для плавців спеціальну «сухопутну програму», у яку входить біг, велоспорт, дихальні вправи, загальнозміцнююча фізкультура і йога.

4-5 квітня Максим Ткачук повинен був представляти українських плавців на міжнародних змаганнях у Греції. У липні мав брати участь у Чемпіонаті Європи.

"Дитина готувалася, були якісь плани, перспективи..Хоча дома є дома, це не ті тренування, де дитина в басейні, їздить на тренування, на змагання. Звичайно шкода, але це ж не від нас залежить", - розповідає мама спортсмена Тетяна Ткачук.

У зв'язку з пандемією коронавірусу змагання, у яких мав брати участь Максим Ткачук, відмінили.


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Теги: плавання, Максим Ткачук, тренування
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