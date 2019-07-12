Волинський чемпіон з плавання уже три тижні тренується без води. ВІДЕО

Максим Ткачук тренується, не виходячи з дому.



Хлопець каже, що разом з тренером вигадують різні види навантажень, щоб не втратити фізичну форму, - пише



Один із способів тренувати руки – це махи з натягнутими резинками, які зафіксовані до опори, розповідає 16-річний майстер спорту Максим Ткачук. Він показує, які можна проводити тренування, створюючи імітацію опору води.



"Я займаюся вже 8 років плаванням, і це вперше за 8 років, через цю хворобу вже три тижні не плаваємо. Просто якось бігаємо, якось викручуємося з тренером, щось робимо вдома, трошки важко без води. Ми з тренером спілкуємося або по телефону, або по вайбері. Він мені написав програму, ми зідзвонюємося і він каже, що і як мені робити" наголошує, хто зараз більше відпрацює, тому буде потім легше.", - розповідає Максим Ткачук.



Хлопець розповідає, що його тренер Володимир Самчук розробив для плавців спеціальну «сухопутну програму», у яку входить біг, велоспорт, дихальні вправи, загальнозміцнююча фізкультура і йога.



4-5 квітня Максим Ткачук повинен був представляти українських плавців на міжнародних змаганнях у Греції. У липні мав брати участь у Чемпіонаті Європи.



"Дитина готувалася, були якісь плани, перспективи..Хоча дома є дома, це не ті тренування, де дитина в басейні, їздить на тренування, на змагання. Звичайно шкода, але це ж не від нас залежить", - розповідає мама спортсмена Тетяна Ткачук.



У зв'язку з пандемією коронавірусу змагання, у яких мав брати участь Максим Ткачук, відмінили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чемпіон України з плаваннятренується, не виходячи з дому.Хлопець каже, що разом з тренером вигадують різні види навантажень, щоб не втратити фізичну форму, - пише Суспільне Волині. Один із способів тренувати руки – це махи з натягнутими резинками, які зафіксовані до опори, розповідає 16-річний майстер спорту Максим Ткачук. Він показує, які можна проводити тренування, створюючи імітацію опору води."Я займаюся вже 8 років плаванням, і це вперше за 8 років, через цю хворобу вже три тижні не плаваємо. Просто якось бігаємо, якось викручуємося з тренером, щось робимо вдома, трошки важко без води. Ми з тренером спілкуємося або по телефону, або по вайбері. Він мені написав програму, ми зідзвонюємося і він каже, що і як мені робити" наголошує, хто зараз більше відпрацює, тому буде потім легше.", - розповідає Максим Ткачук.Хлопець розповідає, що його тренеррозробив для плавців спеціальну «сухопутну програму», у яку входить біг, велоспорт, дихальні вправи, загальнозміцнююча фізкультура і йога.4-5 квітня Максим Ткачук повинен був представляти українських плавців на міжнародних змаганнях у Греції. У липні мав брати участь у Чемпіонаті Європи."Дитина готувалася, були якісь плани, перспективи..Хоча дома є дома, це не ті тренування, де дитина в басейні, їздить на тренування, на змагання. Звичайно шкода, але це ж не від нас залежить", - розповідає мама спортсмена Тетяна Ткачук.У зв'язку з пандемією коронавірусу змагання, у яких мав брати участь Максим Ткачук, відмінили.

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