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На Волині шукають найкращу ідею облаштування меморіалу Героям 51-ї бригади

На Волині шукають найкращу ідею облаштування меморіалу Героям 51-ї бригади
Спілка воїнів АТО Волині та рух "Меценати для солдата" оголосили конкурс на кращий проект Меморіалу загиблим бійцям 51-ї ОМБр.

Про це йдеться на сторінці спілки у facebook.

На території колишньої 51-ї бригади є постамент на честь 70-річчя бригади. Тож виникла ідея реставрувати його за вимогою часу в меморіал.

Небайдужих просять долучитися до цієї ініціативи. Надсилати проєкти, а також отримати додаткову інформацію можна, надіславши лист на е-mail:
[email protected]

Дедлайн - 1 червня 2020 року.

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Теги: конкурс, меморіал, 51 бригада
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