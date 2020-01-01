На Волині шукають найкращу ідею облаштування меморіалу Героям 51-ї бригади

Спілка воїнів АТО Волині та рух "Меценати для солдата" оголосили конкурс на кращий проект Меморіалу загиблим бійцям 51-ї ОМБр.Про це йдеться на сторінці спілки у facebook.На території колишньої 51-ї бригади є постамент на честь 70-річчя бригади. Тож виникла ідея реставрувати його за вимогою часу в меморіал.Небайдужих просять долучитися до цієї ініціативи. Надсилати проєкти, а також отримати додаткову інформацію можна, надіславши лист на е-mail:Дедлайн - 1 червня 2020 року.