На Волині шукають найкращу ідею облаштування меморіалу Героям 51-ї бригади
Сьогодні, 11:05
Спілка воїнів АТО Волині та рух "Меценати для солдата" оголосили конкурс на кращий проект Меморіалу загиблим бійцям 51-ї ОМБр.
Про це йдеться на сторінці спілки у facebook.
На території колишньої 51-ї бригади є постамент на честь 70-річчя бригади. Тож виникла ідея реставрувати його за вимогою часу в меморіал.
Небайдужих просять долучитися до цієї ініціативи. Надсилати проєкти, а також отримати додаткову інформацію можна, надіславши лист на е-mail:
[email protected]
Дедлайн - 1 червня 2020 року.
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Про це йдеться на сторінці спілки у facebook.
На території колишньої 51-ї бригади є постамент на честь 70-річчя бригади. Тож виникла ідея реставрувати його за вимогою часу в меморіал.
Небайдужих просять долучитися до цієї ініціативи. Надсилати проєкти, а також отримати додаткову інформацію можна, надіславши лист на е-mail:
[email protected]
Дедлайн - 1 червня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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