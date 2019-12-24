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Сапери знищили боєприпаси, які волиняни знайшли під час польових робіт

Сапери знищили боєприпаси, які волиняни знайшли під час польових робіт
На Волині за минулу добу сапери знешкодили 8 одиниць вибухонебезпечних предметів Другої Світової війни.

Так, 2 квітня група піротехнічних робіт знешкодила застарілі боєприпаси, виявлені громадянами у селах Затурці, Вілька, Маньків Локачинського району, - пише ДСНС України у Волинській області.

7 артилерійських снарядів різного калібру 76, 107, 238 мм та одну 88-міліметрову міну, знешкодили шляхом підриву в спеціально відведеному для цього місці.

Волинянам нагадують, що навесні під час польових робіт необхідно бути максимально обережними, оскільки застарілі боєприпаси й досі несуть у собі загрозу людям, адже з часом вони не втратили своєї смертельної сили. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це за номерами «101», «102» або органи місцевої влади.


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Теги: боєприпаси, Волинь
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