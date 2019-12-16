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Вбивство українця у Португалії: підозрюваних офіцерів відпустили під домашній арешт

Вбивство українця у Португалії: підозрюваних офіцерів відпустили під домашній арешт
Підозрюваних у вбивстві українця у аеропорту Ліссабона офіцерів відпустили під домашній арешт.

Про це повідомляє Спілка українців у зверненні до міністерства внутрішніх справ Португалії, - пише ТСН.

"Пане міністре, приділіть особливу увагу для швидкого і об’єктивного розслідування та належного покарання винних у справі вбивства українця. Вже зараз, ми стурбовані фактом, що до підозрюваних у наджорстокому вбивстві застосований превентивний захід - домашній арешт з поясненням про карантин пандемії у в’язницях, коли до десятків іммігрантів з менш важкими злочинами застосовують під час слідства ув’язнення", - йдеться у зверненні.

Голова спілки українців наголошує, що проблема у шахраях, які у соціальних мережах пропонують платну допомогу в імміграції. І спілка звертала на незаконну міграцію увагу прокуратури Португалії.

Також зазначається, що родина – дружина та двоє дітей – отримали звістку про смерть батька в результаті несподіваної хвороби, і лише за два тижні з новин дізнались, що смерть наступила в результаті катувань.

Нагадаємо, в аеропорту Лісабона помер громадянин України, який приїхав до Португалії в пошуках роботи. Українець прибув до аеропорту "Портела" у Лісабоні 11 березня рейсом з Туреччини. Його зупинили на митниці інспектори Служби у справах іноземців (SEF) і заборонили в’їзд в країну як туристу. Зазначається, що чоловіка збирались відправити назад до Туреччини, але він "погано відреагував на перешкоду для в'їзду в Португалію". За словами, голови спілки українців у Португалії Павла Садохи, українцю надягнули наручники та залишили одного в кімнаті, де з ним стався приступ епілепсії, в результаті чого наступила смерть.


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Теги: вбивство, українець, Потругалія
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