У Луцьку на Володимирській – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:37
Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів трапилася на вулиці Володимирській у Луцьку.
Аварія сталася приблизно об 11:00 сьогодні, 3 квітня, - пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, у ДТП потрапили три транспортних засоби, одна автівка належить аварійній службі.
Водії автомобілів очікують на прибуття поліції.
Деталі – згодом.
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Аварія сталася приблизно об 11:00 сьогодні, 3 квітня, - пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, у ДТП потрапили три транспортних засоби, одна автівка належить аварійній службі.
Водії автомобілів очікують на прибуття поліції.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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