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У Луцьку на Володимирській – аварія. ФОТО

У Луцьку на Володимирській – аварія. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів трапилася на вулиці Володимирській у Луцьку.

Аварія сталася приблизно об 11:00 сьогодні, 3 квітня, - пишуть Волинські новини.

Зі слів очевидців, у ДТП потрапили три транспортних засоби, одна автівка належить аварійній службі.

Водії автомобілів очікують на прибуття поліції.

Деталі – згодом.
У Луцьку на Володимирській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Володимирській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Володимирській – аварія. ФОТО

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Теги: поліція, аварія, Луцьк
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