У Луцьку на Володимирській – аварія. ФОТО





Аварія сталася приблизно об 11:00 сьогодні, 3 квітня, - пишуть



Зі слів очевидців, у ДТП потрапили три транспортних засоби, одна автівка належить аварійній службі.



Водії автомобілів очікують на прибуття поліції.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів трапилася на вулиці Володимирській у Луцьку.Аварія сталася приблизно об 11:00 сьогодні, 3 квітня, - пишуть Волинські новини. Зі слів очевидців, у ДТП потрапили три транспортних засоби, одна автівка належить аварійній службі.Водії автомобілів очікують на прибуття поліції.Деталі – згодом.

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