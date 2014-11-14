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«Волиньгаз» передав обласній інфекційній лікарні медапарат, який рятуватиме важкохворих на COVID-19

«Волиньгаз» передав обласній інфекційній лікарні медапарат, який рятуватиме важкохворих на COVID-19
«Волиньгаз» передав обласній інфекційній лікарні медапарат, який допомагатиме при лікуванні важкохворих на коронавірус. Це експрес-аналізатор газів крові та електроліти.

Медапарат газовики передали головному лікарю Волинської обласної інфекційної лікарні Руслану Морочковському, - інформує АТ "Волиньгаз".

«А, найперше, то потрібні руки і голова, яка може працювати з тією апаратурою і надавати допомогу. В цілому на сьогодні безумовно достатньо персоналу, але якщо ситуація буде розгортатися надалі, то й не вистачить. Людям рекомендую дотримуватись умов карантину –перебувати в самоізоляції, вдома, мити руки. Одягати маски і рукавички, якщо йдете до магазину», – радить медик та додав, що треба пам’ятати, вакциновані люди – захищені. Є лише припущення, що протитуберкульозна вакцинація, можливо, допомагає, і люди мають кращий імунітет, коронавірус минає.

«Це портативний газовий аналізатор необхідний для того, щоби надавати адекватну допомогу пацієнтам, які знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії і отримують штучну вентиляцію легень. Залежно від показників, які даватиме цей апарат, можна буде призначати і корегувати параметри надання допомоги хворим», - зазначив головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.

Відзначають, цього тижня компанія «Волиньгаз» на благодійну допомогу міським та районним медзакладам і обласній лікарні спрямувала 400 тисяч гривень.

«Волиньгаз» передав обласній інфекційній лікарні медапарат, який рятуватиме важкохворих на COVID-19
«Волиньгаз» передав обласній інфекційній лікарні медапарат, який рятуватиме важкохворих на COVID-19
«Волиньгаз» передав обласній інфекційній лікарні медапарат, який рятуватиме важкохворих на COVID-19


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Теги: Волиньгаз, допомога, коронавірус
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