«Волиньгаз» передав обласній інфекційній лікарні медапарат, який рятуватиме важкохворих на COVID-19





Медапарат газовики передали головному лікарю Волинської обласної інфекційної лікарні Руслану Морочковському, -



«А, найперше, то потрібні руки і голова, яка може працювати з тією апаратурою і надавати допомогу. В цілому на сьогодні безумовно достатньо персоналу, але якщо ситуація буде розгортатися надалі, то й не вистачить. Людям рекомендую дотримуватись умов карантину –перебувати в самоізоляції, вдома, мити руки. Одягати маски і рукавички, якщо йдете до магазину», – радить медик та додав, що треба пам’ятати, вакциновані люди – захищені. Є лише припущення, що протитуберкульозна вакцинація, можливо, допомагає, і люди мають кращий імунітет, коронавірус минає.



«Це портативний газовий аналізатор необхідний для того, щоби надавати адекватну допомогу пацієнтам, які знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії і отримують штучну вентиляцію легень. Залежно від показників, які даватиме цей апарат, можна буде призначати і корегувати параметри надання допомоги хворим», - зазначив головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.



Відзначають, цього тижня компанія «Волиньгаз» на благодійну допомогу міським та районним медзакладам і обласній лікарні спрямувала 400 тисяч гривень.







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