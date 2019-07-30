В Парижі раптово помер молодий заробітчанин з України





Про це повідомляє



Відомо, що чоловік працював у Франції нелегально. Відповідно, він не мав медичної страховки. Французькі медики підозрюють, що чоловік захворів на коронавірус та раптово він нього помер. Наразі причини смерті українця встановлюють.



У Тернополі у покійного була родина: донька та дружина, котра вагітна та чекає на другу дитину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Парижі помер заробітчанин з Тернополя.Про це повідомляє Вголос з посиланням на тернопільське видання lypa.com.ua.Відомо, що чоловік працював у Франції нелегально. Відповідно, він не мав медичної страховки. Французькі медики підозрюють, що чоловік захворів на коронавірус та раптово він нього помер. Наразі причини смерті українця встановлюють.У Тернополі у покійного була родина: донька та дружина, котра вагітна та чекає на другу дитину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію