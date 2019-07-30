В Парижі раптово помер молодий заробітчанин з України
Сьогодні, 12:01
У Парижі помер заробітчанин з Тернополя.
Про це повідомляє Вголос з посиланням на тернопільське видання lypa.com.ua.
Відомо, що чоловік працював у Франції нелегально. Відповідно, він не мав медичної страховки. Французькі медики підозрюють, що чоловік захворів на коронавірус та раптово він нього помер. Наразі причини смерті українця встановлюють.
У Тернополі у покійного була родина: донька та дружина, котра вагітна та чекає на другу дитину.
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Про це повідомляє Вголос з посиланням на тернопільське видання lypa.com.ua.
Відомо, що чоловік працював у Франції нелегально. Відповідно, він не мав медичної страховки. Французькі медики підозрюють, що чоловік захворів на коронавірус та раптово він нього помер. Наразі причини смерті українця встановлюють.
У Тернополі у покійного була родина: донька та дружина, котра вагітна та чекає на другу дитину.
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