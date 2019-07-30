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В Парижі раптово помер молодий заробітчанин з України

В Парижі раптово помер молодий заробітчанин з України
У Парижі помер заробітчанин з Тернополя.

Про це повідомляє Вголос з посиланням на тернопільське видання lypa.com.ua.

Відомо, що чоловік працював у Франції нелегально. Відповідно, він не мав медичної страховки. Французькі медики підозрюють, що чоловік захворів на коронавірус та раптово він нього помер. Наразі причини смерті українця встановлюють.

У Тернополі у покійного була родина: донька та дружина, котра вагітна та чекає на другу дитину.

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Теги: смерть, заробітчанин, Тернопіль
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