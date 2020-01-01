У Кабміні допускають послаблення карантину у кінці квітня





Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль у своєму відеозверненні у Telegram., - пише



Він підкреслив, що послаблення відбудеться за умови зниження захворюваності.



"За нашими розрахунками за три тижні ті, хто вже зараз є хворими на COVID-19, мають одужати, а введені обмеження мають завадити хворобі поширюватися далі. За нашим планом, якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів", - запевнив глава Кабміну.



За його словами, цей процес буде відбуватися у кілька етапів.



"На роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватися рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки", - зазначив прем'єр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кабінеті міністрів України допускають послаблення карантину через пандемію коронавірусу у кінці квітня.Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль у своєму відеозверненні у Telegram., - пише РБК-Україна Він підкреслив, що послаблення відбудеться за умови зниження захворюваності."За нашими розрахунками за три тижні ті, хто вже зараз є хворими на COVID-19, мають одужати, а введені обмеження мають завадити хворобі поширюватися далі. За нашим планом, якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів", - запевнив глава Кабміну.За його словами, цей процес буде відбуватися у кілька етапів."На роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватися рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки", - зазначив прем'єр.

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