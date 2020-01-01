У Кабміні допускають послаблення карантину у кінці квітня
Сьогодні, 13:01
У Кабінеті міністрів України допускають послаблення карантину через пандемію коронавірусу у кінці квітня.
Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль у своєму відеозверненні у Telegram., - пише РБК-Україна.
Він підкреслив, що послаблення відбудеться за умови зниження захворюваності.
"За нашими розрахунками за три тижні ті, хто вже зараз є хворими на COVID-19, мають одужати, а введені обмеження мають завадити хворобі поширюватися далі. За нашим планом, якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів", - запевнив глава Кабміну.
За його словами, цей процес буде відбуватися у кілька етапів.
"На роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватися рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки", - зазначив прем'єр.
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Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль у своєму відеозверненні у Telegram., - пише РБК-Україна.
Він підкреслив, що послаблення відбудеться за умови зниження захворюваності.
"За нашими розрахунками за три тижні ті, хто вже зараз є хворими на COVID-19, мають одужати, а введені обмеження мають завадити хворобі поширюватися далі. За нашим планом, якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів", - запевнив глава Кабміну.
За його словами, цей процес буде відбуватися у кілька етапів.
"На роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватися рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки", - зазначив прем'єр.
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