Пік захворювання на коронавірус на Волині прогнозують на середину квітня, – очільник інфекційної лікарні. ВІДЕО

10 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусу. Проте головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський вважає, що на Волині кількість хворих набагато більша, ніж офіційно зареєстровано.



Про це йдеться у сюжеті



За його словами, люди хворіють в легкій формі або навіть не помічають, що вони захворіли і, відповідно, не звертаються до лікарів.



Також лікар зазначив, що є ймовірність того, що коронавірус з’явився на Волині значно раніше, ще у січні-лютому, і призводив до летальних випадків, проте в нас не було тест-систем, аби його діагностувати. На питання, чи може пройти тест на Covid-19 кожен, лікар відповів: «Будь-яке обстеження має бути обгрунтованим і мусить бути направлення від сімейного лікаря. Чому? Тому що кількість тест-систем не є безмежна, щоб проводити тестування абсолютно всім. Це з одного боку, а з іншого – чим більше буде протестовано осіб, тим більша ймовірність мати реальну картину інфікування населення».



Окрім того, Морочковський додав, що пік захворювання на коронавірус в області варто очікувати після 15 квітня.



"Ми бачимо, що в нас щоденно збільшується кількість захворювання, і, напевно, ми ще не досягли того піку. Тобто пік захворювання прогнозується після 15 квітня", - розповів головний лікар обласної інфекційної лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 3 квітня у Волинській областіПроте головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарнівважає, що на Волині кількість хворих набагато більша, ніж офіційно зареєстровано.Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент". За його словами, люди хворіють в легкій формі або навіть не помічають, що вони захворіли і, відповідно, не звертаються до лікарів.Також лікар зазначив, що є ймовірність того, що коронавірус з’явився на Волині значно раніше, ще у січні-лютому, і призводив до летальних випадків, проте в нас не було тест-систем, аби його діагностувати. На питання, чи може пройти тест на Covid-19 кожен, лікар відповів: «Будь-яке обстеження має бути обгрунтованим і мусить бути направлення від сімейного лікаря. Чому? Тому що кількість тест-систем не є безмежна, щоб проводити тестування абсолютно всім. Це з одного боку, а з іншого – чим більше буде протестовано осіб, тим більша ймовірність мати реальну картину інфікування населення».Окрім того, Морочковський додав, що пік захворювання на коронавірус в області варто очікувати після 15 квітня."Ми бачимо, що в нас щоденно збільшується кількість захворювання, і, напевно, ми ще не досягли того піку. Тобто пік захворювання прогнозується після 15 квітня", - розповів головний лікар обласної інфекційної лікарні.

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