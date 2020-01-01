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Пік захворювання на коронавірус на Волині прогнозують на середину квітня, – очільник інфекційної лікарні. ВІДЕО

Пік захворювання на коронавірус на Волині прогнозують на середину квітня, – очільник інфекційної лікарні. ВІДЕО
Станом на 3 квітня у Волинській області 10 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусу. Проте головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський вважає, що на Волині кількість хворих набагато більша, ніж офіційно зареєстровано.

Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".

За його словами, люди хворіють в легкій формі або навіть не помічають, що вони захворіли і, відповідно, не звертаються до лікарів.

Також лікар зазначив, що є ймовірність того, що коронавірус з’явився на Волині значно раніше, ще у січні-лютому, і призводив до летальних випадків, проте в нас не було тест-систем, аби його діагностувати. На питання, чи може пройти тест на Covid-19 кожен, лікар відповів: «Будь-яке обстеження має бути обгрунтованим і мусить бути направлення від сімейного лікаря. Чому? Тому що кількість тест-систем не є безмежна, щоб проводити тестування абсолютно всім. Це з одного боку, а з іншого – чим більше буде протестовано осіб, тим більша ймовірність мати реальну картину інфікування населення».

Окрім того, Морочковський додав, що пік захворювання на коронавірус в області варто очікувати після 15 квітня.

"Ми бачимо, що в нас щоденно збільшується кількість захворювання, і, напевно, ми ще не досягли того піку. Тобто пік захворювання прогнозується після 15 квітня", - розповів головний лікар обласної інфекційної лікарні.


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Теги: коронавірус, інфекційна лікарня, головний лікар
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