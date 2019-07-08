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Молодик обікрав будинок 32-річної волинянки

Молодик обікрав будинок 32-річної волинянки
На Волині поліція викрила чоловіка в крадіжці з будинку.

Так, до поліції звернулася 32-річна жителька Нововолинська. Жінка повідомила, що у селі в Іваничівському районі зловмисник розбив вікно її будинку та викрав з помешкання телевізор, приставку та електричний обігрівач, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 21-річний житель цього ж району. Викрадені речі вилучили.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


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Теги: крадіжка, будинок, Волинь
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