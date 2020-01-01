На Волині на «гарячому» затримали двох лісопорушників





Про це



Чоловіки встигли зрізати і вже вантажили деревину на підводи, коли на місце прибула лісова охорона. Зауважують, один із учасників події уже раніше притягувався за подібні порушення.



Сума збитків становить більше 23 тисячі гривень. Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність.



Наразі деревину секвестрували, вилучили бензопилу. Тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора вранці під час рейду групою оперативного реагування ДП «Прибузьке ЛГ» на самовільній порубці затримали мешканців села Нудиже Любомльського району, що у Крушинецькому лісництві.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.Чоловіки встигли зрізати і вже вантажили деревину на підводи, коли на місце прибула лісова охорона. Зауважують, один із учасників події уже раніше притягувався за подібні порушення.Сума збитків становить більше 23 тисячі гривень. Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність.Наразі деревину секвестрували, вилучили бензопилу. Тривають слідчі дії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію