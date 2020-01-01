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На Волині на «гарячому» затримали двох лісопорушників

На Волині на «гарячому» затримали двох лісопорушників
Учора вранці під час рейду групою оперативного реагування ДП «Прибузьке ЛГ» на самовільній порубці затримали мешканців села Нудиже Любомльського району, що у Крушинецькому лісництві.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Чоловіки встигли зрізати і вже вантажили деревину на підводи, коли на місце прибула лісова охорона. Зауважують, один із учасників події уже раніше притягувався за подібні порушення.

Сума збитків становить більше 23 тисячі гривень. Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність.

Наразі деревину секвестрували, вилучили бензопилу. Тривають слідчі дії.

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Теги: лісівники, самовільна порубка, Волинь
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