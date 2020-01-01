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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ващенюк прокоментував облаштування місць для хворих на коронавірус поруч з онкогематологічним центром

Ващенюк прокоментував облаштування місць для хворих на коронавірус поруч з онкогематологічним центром
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк прокоментував новину про те, що у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні створюють опорний пункт для дітей, хворих на коронавірус. Його передбачили в офтальмологічному відділенні на другому поверсі, поруч із онкогематологічним центром.

Про це йшлося у п’ятницю, 3 квітня, під час брифінгу в ОДА.

За словами Ігоря Ващенюка, в обласній інфекційній лікарні передбачили ліжка для хворих на коронавірус дітей.

«На жаль, життя показує у випадку з міською клінічною лікарнею, що ніхто не застрахований», - сказав він.

За словами посадовця, у Європі є великий прошарок молодого населення, що хворіє на коронавірус. Тому на Волині готуються до найгіршого сценарію. Відтак, у дитячій лікарні облаштовують пункт для дітей, хворих на COVID-19, які використовуватимуть у разі потреби у другу чи навіть третю чергу. У медзакладі розміщуватимуть дітей, що потребуватимуть дихальної підтримки.

«Онкогематологічний центр відділений від інших відділень повністю. там є окрема приймальна і потоки пацієнтів та персоналу перетинатися не будуть», - відзначив Ващенюк.

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Теги: Ващенюк, онкогематологічний центр, діти, коронавірус
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