Ващенюк прокоментував облаштування місць для хворих на коронавірус поруч з онкогематологічним центром

Ігор Ващенюк прокоментував новину про те, що у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні створюють опорний пункт для дітей, хворих на коронавірус.



Про це йшлося у п’ятницю, 3 квітня, під час брифінгу в ОДА.



За словами Ігоря Ващенюка, в обласній інфекційній лікарні передбачили ліжка для хворих на коронавірус дітей.



«На жаль, життя показує у випадку з міською клінічною лікарнею, що ніхто не застрахований», - сказав він.



За словами посадовця, у Європі є великий прошарок молодого населення, що хворіє на коронавірус. Тому на Волині готуються до найгіршого сценарію. Відтак, у дитячій лікарні облаштовують пункт для дітей, хворих на COVID-19, які використовуватимуть у разі потреби у другу чи навіть третю чергу. У медзакладі розміщуватимуть дітей, що потребуватимуть дихальної підтримки.



«Онкогематологічний центр відділений від інших відділень повністю. там є окрема приймальна і потоки пацієнтів та персоналу перетинатися не будуть», - відзначив Ващенюк.

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