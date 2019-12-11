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У Луцьку 3 магазини порушили правила карантину

У Луцьку 3 магазини порушили правила карантину
У Луцьку дільничні офіцери поліції разом із представниками органів Держпродспоживслужби області провели спільні рейди щодо дотримання правил карантину суб’єктами господарювання.

Про це Суспільному розповів спеціаліст сектору комунікацій Нацполіції Волині Олег Плазовський.

Третього квітня перевірили діяльність понад 20 торгівельних закладів. У результаті – виявили три адміністративні порушення.

На три заклади торгівлі склали протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення правил щодо карантину людей, каже Олег Плазовський. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тис. грн., а на посадових осіб – від 34 до 170 тис. грн..

Нагадаємо, з початку карантинних обмежень правоохоронці Волині склали 56 адмінпротоколів за порушення правил карантину.

Також, станом на сьогодні на Волині розпочали два кримінальних провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Одна зі справ, яка нині розслідується, стосується випадків зараження медпрацівників у Луцькій міській клінічній лікарні.

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Теги: Луцьк, штраф, порушення карантину
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Коментарі 1
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А чому назви магазинів не вказуєте? Коли синькою вночі торгують, то ви тут як тут, а тут на кону життя людей поставлені і ви прикриваєте цих барижних ділків
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