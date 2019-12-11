У Луцьку 3 магазини порушили правила карантину





Про це Олег Плазовський.



Третього квітня перевірили діяльність понад 20 торгівельних закладів. У результаті – виявили три адміністративні порушення.



На три заклади торгівлі склали протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення правил щодо карантину людей, каже Олег Плазовський. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тис. грн., а на посадових осіб – від 34 до 170 тис. грн..



Нагадаємо, з початку карантинних обмежень правоохоронці Волині склали 56 адмінпротоколів за порушення правил карантину.



Також, станом на сьогодні на Волині розпочали два кримінальних провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Одна зі справ, яка нині розслідується, стосується випадків зараження медпрацівників у Луцькій міській клінічній лікарні.

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