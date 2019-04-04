У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину

Волинянам розповіли про зміни у виплатах субсидій, про доплати «по тисячі» та перерахунки соціальних виплат без звернень громадян.Про це йшлося у п’ятницю, 3 квітня, під час брифінгу в ОДА.Директор департаменту соціального захисту населення ОДА Оповідомила, що уряд ухвалив низку рішень щодо соціального забезпечення населення під час карантину.Так, якщо житлова субсидія буде завершена в опалюваний період, то після завершення цього періоду усім домогосподарствам перепризначать її автоматично без відповідних звернень. Люди, які залишилися без роботи під час карантину, також матимуть можливість звернутися для призначення субсидії через майданчик Мінсоцполітики онлайн, комірки управлінь соцзахисту, передані через уповноважених сільських, селищних рад, працівників чи сервісів, що діють на територіях ОТГ.Малозабезпечені сім’ї, матері-одиначки, особи, що отримували допомогу по догляду за інвалідами 1-2 групи внаслідок психічних розладів, важкохворими дітьми, діти, батьки яких ухилялися від сплати аліментів, внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю та інші малозахищені верстви отримуватимуть виплати автоматично до закінчення карантину.Якщо ж у цей період особи з інвалідністю не могли отримати довідки від медкомісій також отримають виплати. Після закінчення карантинного періоду визначать час, коли необхідні документи потрібно буде оформити.«Продовжать виплату допомоги малозабезпеченим сім’ям, але я хочу звернутися до них: вони мають в обов’язковому порядку після закінчення карантину подати документи на перевірки чи доцільно їм надавали допомогу», - сказала посадовиця.Окрім того, пенсіонери, що мали пенсію до 5 тисяч гривень, отримають доплати разово у розмірі тисячі гривень.Особи з інвалідністю внаслідок ДЦП, діти з інвалідністю, особи, які не мали права на пенсію, які не набули страхового стажу і не претендували на пенсію також отримають допомогу.Прогнозують, що таких громадян буде біля 17 тисяч і вони отримають у квітні по тисячі гривень.