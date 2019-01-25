Коли планують завершити ремонт вулиці Рівненської у Луцьку

Коли планують завершити ремонт вулиці Рівненської у Луцьку
Ремонтні роботи на Рівненській у Луцьку планують завершити у найближчий місяць. Нині ж вкладають верхній шар дорожнього покриття.

Про це йдеться на сайті мерії.

Завдяки проєкту “Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька” у рамках програми транскордонного співробітництва “Польща-Білорусь-Україна” вдалося залучити грантові кошти Європейського Союзу на капітальний ремонт ділянки вулиці Рівненська (від вулиці Задворецької до вулиці Купріна). Проєкт реалізується виконавчим комітетом Луцької міської ради в партнерстві з Адміністрацією міста Хелм.

До слова, минулоріч підрядна організацією ТзОВ “Луцькавтодор-сервіс” провела роботи з влаштування тротуарів та велодоріжок, замінила бордюри, вклала основу, влаштувала з каменю покриття біля зупинок громадського транспорту, яке під вагою тролейбусів та автобусів не просідатиме. Замінили й зовнішнє освітлення на сучасне LED.

Загальна вартість робіт з капітального ремонту цієї частини вулиці Рівненська — 10 161 786,20 грн, з яких 185 634 євро — це кошти ЄС, решту профінансовано з міського бюджету.

Крім того, у рамках проєкту “Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька” також запланували реконструкцію зовнішнього освітлення на вулиці Конякіна й капітально відремонтують 40 світлофорних об’єктів у Луцьку.

Коли планують завершити ремонт вулиці Рівненської у Луцьку
Коли планують завершити ремонт вулиці Рівненської у Луцьку
Коли планують завершити ремонт вулиці Рівненської у Луцьку
Коли планують завершити ремонт вулиці Рівненської у Луцьку
Коли планують завершити ремонт вулиці Рівненської у Луцьку

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Теги: ремонт, завершення робіт, Рівненська, Луцьк
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Коментарі 1
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Це сама гірша вулиця Луцька була? А другу половину Соборності коли будуть ремонтувати? Як одну половину при покійному Романюку зробили - так і забули... Куди ви гроші тринькаєте?!
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