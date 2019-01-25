Коли планують завершити ремонт вулиці Рівненської у Луцьку





Про це



Завдяки проєкту “Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька” у рамках програми транскордонного співробітництва “Польща-Білорусь-Україна” вдалося залучити грантові кошти Європейського Союзу на капітальний ремонт ділянки вулиці Рівненська (від вулиці Задворецької до вулиці Купріна). Проєкт реалізується виконавчим комітетом Луцької міської ради в партнерстві з Адміністрацією міста Хелм.



До слова, минулоріч підрядна організацією ТзОВ “Луцькавтодор-сервіс” провела роботи з влаштування тротуарів та велодоріжок, замінила бордюри, вклала основу, влаштувала з каменю покриття біля зупинок громадського транспорту, яке під вагою тролейбусів та автобусів не просідатиме. Замінили й зовнішнє освітлення на сучасне LED.



Загальна вартість робіт з капітального ремонту цієї частини вулиці Рівненська — 10 161 786,20 грн, з яких 185 634 євро — це кошти ЄС, решту профінансовано з міського бюджету.



Крім того, у рамках проєкту “Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька” також запланували реконструкцію зовнішнього освітлення на вулиці Конякіна й капітально відремонтують 40 світлофорних об’єктів у Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ремонтні роботи на Рівненській у Луцьку планують завершити у найближчий місяць. Нині ж вкладають верхній шар дорожнього покриття.Про це йдеться на сайті мерії.Завдяки проєкту “Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька” у рамках програми транскордонного співробітництва “Польща-Білорусь-Україна” вдалося залучити грантові кошти Європейського Союзу на капітальний ремонт ділянки вулиці Рівненська (від вулиці Задворецької до вулиці Купріна). Проєкт реалізується виконавчим комітетом Луцької міської ради в партнерстві з Адміністрацією міста Хелм.До слова, минулоріч підрядна організацією ТзОВ “Луцькавтодор-сервіс” провела роботи з влаштування тротуарів та велодоріжок, замінила бордюри, вклала основу, влаштувала з каменю покриття біля зупинок громадського транспорту, яке під вагою тролейбусів та автобусів не просідатиме. Замінили й зовнішнє освітлення на сучасне LED.Загальна вартість робіт з капітального ремонту цієї частини вулиці Рівненська — 10 161 786,20 грн, з яких 185 634 євро — це кошти ЄС, решту профінансовано з міського бюджету.Крім того, у рамках проєкту “Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька” також запланували реконструкцію зовнішнього освітлення на вулиці Конякіна й капітально відремонтують 40 світлофорних об’єктів у Луцьку.

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