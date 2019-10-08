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На Волині розшукують безвісти зниклу молоду дівчину

На Волині розшукують безвісти зниклу молоду дівчину
Поліція Волині встановлює місцезнаходження Головач Ірини Василівни, 25 листопада 1996 року народження, жительки Ковеля.

Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.

Відомо, дівчина сьогодні, 3 квітня, вранці пішла з дому. Телефон не відповідає, місцезнаходження її невідоме.

Була одягнена: коричнева коротка куртка, чорні штани, чорні черевики та шапка вишневого кольору.

Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування безвісти зниклої дівчини, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 098-947-53-07 або «102».

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Теги: Ковель, розшук, дівчина, поліція
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