На Волині розшукують безвісти зниклу молоду дівчину
Сьогодні, 15:08
Поліція Волині встановлює місцезнаходження Головач Ірини Василівни, 25 листопада 1996 року народження, жительки Ковеля.
Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.
Відомо, дівчина сьогодні, 3 квітня, вранці пішла з дому. Телефон не відповідає, місцезнаходження її невідоме.
Була одягнена: коричнева коротка куртка, чорні штани, чорні черевики та шапка вишневого кольору.
Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування безвісти зниклої дівчини, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 098-947-53-07 або «102».
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Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.
Відомо, дівчина сьогодні, 3 квітня, вранці пішла з дому. Телефон не відповідає, місцезнаходження її невідоме.
Була одягнена: коричнева коротка куртка, чорні штани, чорні черевики та шапка вишневого кольору.
Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування безвісти зниклої дівчини, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 098-947-53-07 або «102».
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