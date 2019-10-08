На Волині розшукують безвісти зниклу молоду дівчину

Головач Ірини Василівни, 25 листопада 1996 року народження, жительки Ковеля.



Про це



Відомо, дівчина сьогодні, 3 квітня, вранці пішла з дому. Телефон не відповідає, місцезнаходження її невідоме.



Була одягнена: коричнева коротка куртка, чорні штани, чорні черевики та шапка вишневого кольору.



Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування безвісти зниклої дівчини, з проханням повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 098-947-53-07 або «102».

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