Чи дотримуються лучани нових правил карантину

новий список додаткових обмежень у країні під час карантину через коронавірус.



Обмежувальні заходи нині введені в дію виконкомом Луцької міської ради, каже начальник відділу департаменту муніципальної варти Богдан Ковальчук, - пише



- Чи ви ознайомлені з тим, що тепер в парках, скверах, на дитячих майданчиках заборонено перебування великої кількості людей?



– Ні, не чула такого.



– Вчора відбулось засідання виконкому, де міська рада прийняла рішення про те, що на майданчиках, парках, скверах не відбувалося великого скупчення людей, не проводилися заходи, смаження шашликів і т.д. Ми доводимо вас до відома, щоб ви знали і на майбутнє дотримувались відповідно цих правил.



– Добре. Дякую. Зарядку я можу робити? Одиночно!



– Так. Але уникати великого скупчення людей.





Інспектори департаменту муніципальної варти о дев’ятій ранку розпочали патрулювання території Центрального парку культури та відпочинку у Луцьку. Дивляться, як лучани дотримуються карантинного режиму, каже начальник відділу Богдан Ковальчук.



"Наразі здійснюється лише превентивна робота, тобто профілактична бесіда, роз’яснювальна робота що до дотримання рішення, наявності засобів захисту. Протоколів ніяких поки що не складаємо, оскільки це виключно повноваження поліції. При виявленні випадків, коли люди не дотримуються і відверто ігнорують рішення ЛМР про карантинні заходи, здійснюється інспектором виклик працівника патрульної поліції",- розповідає Богдан Ковальчук.



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Школяр Корній Попко з мамою вигулюють собаку. Хлопчик каже: карантину у сім’ї дотримуються – більшу частину дня він проводить вдома.



"Ну час я проводжу весело конечно. Але в школу хочеться сильно", - каже учень Корній.



Мунвартівець Богдан Ковальчук розповів: відсьогодні уряд запровадив додаткові профілактичні немедикаментозні заходи. Це - домашня ізоляція, соціальне дистанціювання осіб віком старших 60 років, обмеження відвідування парків та зон відпочинку. Про це нині розповідають лучанам.



"Я вважаю, що це дуже доцільно. Як я бережусь? В мене жінка з дітьми живуть в домі, а я в будиночку для гостей. На роботі усі мої працівники ходять в масках, миють руки, дезінфікують. Зараз на даний момент маски не взяв, тому що 11 година, в парку нікого немає. Хочеться подихати свіжим повітрям", - зауважив лучанин Ігор Соколов.



У парку зустріли лучанина Владислава Старенкова. Чоловік - музикант. Каже: уникає великого скупчення людей. Карантин вніс корективи у його педагогічну діяльність.



"Я зараз учням через Viber даю завдання і отримую від них відеозвіти. Контролюю і даю нові завдання. Але очікую пошвидше відновити уроки, бо так довго тяжко", - каже Владислав Старенков.



Лучанин Денис Мазаєв розповів: у парку буває тричі вдень.



"От вигулюємо собаку. Що робити? Біля дома не гуляємо, на майданчику теж. Іду туди, де не має людей і гуляю", - говорить Денис Мазаєв.



Найбільше людей зустріли на міському пляжі. З кожним провели профілактичну бесіду, каже старший інспектор Богдан Нечай.



"Ми перебуваємо на місці найбільшого скупчення людей на даний момент. Це наша річка. Тут люди намагаються відпочивати. Ми розуміємо, що людям десь треба перебувати. Постійно вдома висидіти не можна. На даний момент, ви можете бачити самі - скупчення великого немає", - розповідає старший інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міськради Богдан Нечай.



Богдан Нечай каже: від початку запровадження карантину мунвартівці здійснюють патрулювання території міста позмінно у світлу пору доби, вночі працює група швидкого реагування.

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