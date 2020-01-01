Судитимуть злодія-рецидивіста, який скоїв понад 40 крадіжок на Волині

Перед судом постане ковельчанин, який скоїв безліч крадіжок.Заледве звільнившись з місць позбавлення волі, 42-річний мешканець Ковеля знову взявся за злочинний промисел, - інформує пресслужба прокуратури області.Із жовтня 2019 року по лютий 2020 року він понад 40 разів серед білого дня заходив у приміщення магазинів, навчальних та лікарняних закладів, гуртожитків у рідному місті та викрадав там усе, що перебувало без нагляду – гаманці, сумочки, мобільні телефони, інструменти, продукти харчування. Двічі йому вдалося викрасти платіжні картки, які він згодом використав, здійснюючи покупки в магазинах.Усього злочинними діями ковельчанина потерпілим завдано матеріальної шкоди на майже 90 тис. грн.Окрім того, правоохоронці вилучили у чоловіка понад півсотні патронівякі він незаконно придбав, зберігав та частину носив при собі.Нині ковельчанина обвинувачують у вчиненні цих злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 7 років позбавлення волі, й подальшу його долю вирішуватиме суд.