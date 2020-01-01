Судитимуть злодія-рецидивіста, який скоїв понад 40 крадіжок на Волині
Сьогодні, 15:34
Перед судом постане ковельчанин, який скоїв безліч крадіжок.
Заледве звільнившись з місць позбавлення волі, 42-річний мешканець Ковеля знову взявся за злочинний промисел, - інформує пресслужба прокуратури області.
Із жовтня 2019 року по лютий 2020 року він понад 40 разів серед білого дня заходив у приміщення магазинів, навчальних та лікарняних закладів, гуртожитків у рідному місті та викрадав там усе, що перебувало без нагляду – гаманці, сумочки, мобільні телефони, інструменти, продукти харчування. Двічі йому вдалося викрасти платіжні картки, які він згодом використав, здійснюючи покупки в магазинах.
Усього злочинними діями ковельчанина потерпілим завдано матеріальної шкоди на майже 90 тис. грн.
Окрім того, правоохоронці вилучили у чоловіка понад півсотні патронівякі він незаконно придбав, зберігав та частину носив при собі.
Нині ковельчанина обвинувачують у вчиненні цих злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 7 років позбавлення волі, й подальшу його долю вирішуватиме суд.
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Заледве звільнившись з місць позбавлення волі, 42-річний мешканець Ковеля знову взявся за злочинний промисел, - інформує пресслужба прокуратури області.
Із жовтня 2019 року по лютий 2020 року він понад 40 разів серед білого дня заходив у приміщення магазинів, навчальних та лікарняних закладів, гуртожитків у рідному місті та викрадав там усе, що перебувало без нагляду – гаманці, сумочки, мобільні телефони, інструменти, продукти харчування. Двічі йому вдалося викрасти платіжні картки, які він згодом використав, здійснюючи покупки в магазинах.
Усього злочинними діями ковельчанина потерпілим завдано матеріальної шкоди на майже 90 тис. грн.
Окрім того, правоохоронці вилучили у чоловіка понад півсотні патронівякі він незаконно придбав, зберігав та частину носив при собі.
Нині ковельчанина обвинувачують у вчиненні цих злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 7 років позбавлення волі, й подальшу його долю вирішуватиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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