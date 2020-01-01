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Директор волинського підприємства відшкодував місцевим бюджетам понад 300 тисяч завданих збитків

Директор волинського підприємства відшкодував місцевим бюджетам понад 300 тисяч завданих збитків
Завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні про вчинену виконавчим директором одного з приватних підприємств службової недбалості.

Про це інформує пресслужба прокуратури області.

Як встановили слідчі, унаслідок того, що посадовець не відкоригував відомості, які вносив до документів, підприємству було зайво перераховано понад 320 тисяч гривень бюджетних коштів за виконання будівельних робіт на замовлення департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради та Боратинської сільської ради, по угодах, укладених в період з жовтня 2016 року по серпень 2018 року.

Керівник підприємства свою винуватість у вчиненому визнав повністю та щиро розкаявся. Окрім того посадовець відшкодував усю суму заподіяних його незаконними діями збитків.

Далі – слово за судом.



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Теги: бюджет, збитки, директор
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