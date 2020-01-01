Молодик з Волині, який розбещував дитину, постане перед судом
Сьогодні, 16:00
Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про розбещення малолітньої, вчинене 25-річним мешканцем селища Колки.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Нагадаємо, увечері 7 лютого 2020 року нетверезий молодик у будинку знайомих за відсутності дорослих вчинив розпусні дії щодо їхньої 7-річної доньки.
Прокурори, оскаржуючи рішення Маневицького районного суду про орання йому запобіжного заходу у виді домашнього арешту, домоглися взяття чоловіка під варту.
Невдовзі обвинувачений постане перед судом, який визначить йому міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Нагадаємо, увечері 7 лютого 2020 року нетверезий молодик у будинку знайомих за відсутності дорослих вчинив розпусні дії щодо їхньої 7-річної доньки.
Прокурори, оскаржуючи рішення Маневицького районного суду про орання йому запобіжного заходу у виді домашнього арешту, домоглися взяття чоловіка під варту.
Невдовзі обвинувачений постане перед судом, який визначить йому міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Молодик з Волині, який розбещував дитину, постане перед судом
Сьогодні, 16:00
Чи дотримуються лучани нових правил карантину
Сьогодні, 15:32
На Волині розшукують безвісти зниклу молоду дівчину
Сьогодні, 15:08
Медіа