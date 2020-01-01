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Молодик з Волині, який розбещував дитину, постане перед судом

Молодик з Волині, який розбещував дитину, постане перед судом
Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про розбещення малолітньої, вчинене 25-річним мешканцем селища Колки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Нагадаємо, увечері 7 лютого 2020 року нетверезий молодик у будинку знайомих за відсутності дорослих вчинив розпусні дії щодо їхньої 7-річної доньки.

Прокурори, оскаржуючи рішення Маневицького районного суду про орання йому запобіжного заходу у виді домашнього арешту, домоглися взяття чоловіка під варту.

Невдовзі обвинувачений постане перед судом, який визначить йому міру покарання.

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Теги: Волинь, прокуратура, розбещення
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