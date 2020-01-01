У Княгининку обмежили проїзд через ремонт дороги

На автодорозі М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест), на ділянці, що пролягає у межах населеного пункту Княгининок Луцького району в об’їзд обласного центру Волині, розпочався поточний середній ремонт.Про це інформує Служба автомобільних доріг.Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху М-19 частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.Служба автомобільних доріг у Волинській області просить користувачів доріг з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликає неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути максимально уважними та обережними.