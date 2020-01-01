У Княгининку обмежили проїзд через ремонт дороги
Сьогодні, 16:15
На автодорозі М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест), на ділянці, що пролягає у межах населеного пункту Княгининок Луцького району в об’їзд обласного центру Волині, розпочався поточний середній ремонт.
Про це інформує Служба автомобільних доріг.
Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху М-19 частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.
Служба автомобільних доріг у Волинській області просить користувачів доріг з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликає неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути максимально уважними та обережними.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг.
Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху М-19 частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.
Служба автомобільних доріг у Волинській області просить користувачів доріг з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликає неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути максимально уважними та обережними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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