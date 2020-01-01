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Скандал на Сумщині: жінка заперечує смерть матері від коронавірусу

Скандал на Сумщині: жінка заперечує смерть матері від коронавірусу
У Сумській області донька померлої в Конотопській центральній районній лікарні жінки, у якої офіційно була встановлена смерть від коронавірусу COVID-19, оприлюднила довідку, де стверджується про "негативний результат ПЛР-тесту" матері.

Довідку з вірусологічної лабораторії ДУ "Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України" донька загиблої Олена Приходько опублікувала на сторінці у Facebook, - пише Обозреватель.

Вона звинуватила міського голову Конотопа Артема Семеніхіна у "нагнітанні паніки".

У довідці, виданій установою 31 березня, йдеться про те, що відбір біоматеріалу в 59-річної Олени Грищенко, жительки села Козацьке Конотопського району, було здійснено 29 березня, а результат дослідження методом ПЛР на коронавірус – "негативний".

Також Приходько розповіла про цькування та звинуватила Семеніхіна у "нагнітанні паніки та створенні піару на чужому горі".

"Все "завдяки" голослівним заявам нашого мера, який замість того, аби заспокоювати населення в такий важкий емоційно час, сіє паніку, робить піар і славу на чужому горі, використовує неперевірену або й узагалі вигадану власною уявою інформацію, і несе її в масу, розголошує фейк на всю країну", – написала донька загиблої.

Водночас сам Семеніхін на своїй сторінці в мережі опублікував іншу довідку цієї ж вірусологічної лабораторії. У документі, датованому 29 березня, вказано, що відбір біоматеріалу в Грищенко проводився 28 березня, а в результаті дослідження було виявлено COVID-19.

Інформаційне агенство ">УНІАН зазначило, що під дописом Приходько зібралося чимало негативних коментарів, зокрема у бік міського голови та кореспондентки ТСН, яка готувала репортаж про COVID-19 у Сумській області. У коментарі агентству сам Семеніхін розповів, що готує до правоохоронних органів дві заяви.

"Перша – щодо неточної інформації від Сумського лабораторного центру, який видав дві протилежні довідки, оприлюднення яких обурило суспільство у непростий час карантину. Інше – про погрози журналістці, адже деякі закликали навіть "спалити" її", – сказав він.




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Теги: скандал, Сумщина, довідки, смерть, жінка, коронавірус
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