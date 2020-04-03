Легендарний італійський дизайнер помер від коронавірусу

Серджіо Россі.



Нещодавно у нього підтвердився коронавірус Covid-19, і декілька днів чоловік провів у лікарні італійського міста Чезена, - пишуть

"Він дуже любив жінок. Я пам’ятаю його як людину з справді витонченим смаком. Взуття завжди мало бути ідеальним: для нього це був не просто аксесуар. Серджіо боготворив своїх моделей і свої роботи", – розповів головний директор бренду Серджіо Россі.



Серджіо Россі народився, жив та творив у Сан-Мауро Пасколі – одному з головних взуттєвих регіонів Італії.



Власний бренд він заснував у 1968 році. Після світового визнання Серджіо Россі часто співпрацював з Versace, Dolce & Gabbana та Azzedine Alaïa.

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"Він дуже любив жінок. Я пам’ятаю його як людину з справді витонченим смаком. Взуття завжди мало бути ідеальним: для нього це був не просто аксесуар. Серджіо боготворив своїх моделей і свої роботи", – розповів головний директор бренду Серджіо Россі.Серджіо Россі народився, жив та творив у Сан-Мауро Пасколі – одному з головних взуттєвих регіонів Італії.Власний бренд він заснував у 1968 році. Після світового визнання Серджіо Россі часто співпрацював з Versace, Dolce & Gabbana та Azzedine Alaïa.

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