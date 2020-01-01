На Рівненщині 17-річний хлопець вбив і підпалив таксиста

На Рівненщині за умисне вбивство таксиста затримали неповнолітнього.Про пожежу, виявлене тіло чоловіка в канаві та авто із увімкненими габаритами неподалік залізничної станції Немовичі у Сарненському районі до поліції повідомив працівник лісництва 2 квітня о 22:30, - пише ГУНП у Рівненській області.Слідчо-оперативна група встановила, що невідома особа нанесла декілька ударів гострим предметом в область шиї та грудей 26-річному жителю села Немовичі, а потім підпалила його. Загиблий працював таксистом. Його автомобіль «ВАЗ 21099» знаходився на узбіччі.«Уcю ніч оперативники Сарненського відділу поліції проводили невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для встановлення особи, причетної до скоєного злочину. Зловмисником виявився 17-річний житель села Вирка, якого поліцейські близько п’ятої ранку виявили у лісопосадці поблизу села Малушка Березнівського району. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України його затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України», — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській областіПопередньо поліцейські з’ясували, що із корисливих мотивів хлопець близько 22-ї години викликав таксі до станції Немовичі. У подальшому він завдав водієві понад двадцять ударів гострим предметом в область шиї та грудної клітки, після чого заволодів орієнтовно 400 гривнями. Потому підпалив чоловіка та втік із місця злочину.Слідчі дії тривають. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини події.Хлопець раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв, навчається в одному із профтехучилищ, проживає із опікуном, його мама має інвалідність. У скоєному зізнається, однак санкція інкримінованої йому статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.