Духневич та дівчинка з Гірки Полонки отримали негативні результати тесту на коронавірус
Сьогодні, 17:29
Дівчинка з Гірки Полонки та очільниця Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич, які першими у Волинській області захворіли на коронавірус COVID-19, отримали перші від’ємні тестові проби.
Тепер вони на шляху одужання, йдеться на сайті мерії Луцька.
Нагадаємо, офіційно першою інфікованою коронавірусом на Волині стала 7-річна дівчинка з Гірки Полонки.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк розповів, що станом на 3 квітня 7-річна волинянка знаходиться у задовільному стані. Увесь цей час дівчинка перебувала вдома.
Деталі другого випадку у Волинській ОДА відмовилися називати, посилаючись на лікарську таємницю. Однак згодом стало відомо, що інфікована - очільниця Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич.
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Тепер вони на шляху одужання, йдеться на сайті мерії Луцька.
Нагадаємо, офіційно першою інфікованою коронавірусом на Волині стала 7-річна дівчинка з Гірки Полонки.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк розповів, що станом на 3 квітня 7-річна волинянка знаходиться у задовільному стані. Увесь цей час дівчинка перебувала вдома.
Деталі другого випадку у Волинській ОДА відмовилися називати, посилаючись на лікарську таємницю. Однак згодом стало відомо, що інфікована - очільниця Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич.
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