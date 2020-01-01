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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Духневич та дівчинка з Гірки Полонки отримали негативні результати тесту на коронавірус

Духневич та дівчинка з Гірки Полонки отримали негативні результати тесту на коронавірус
Дівчинка з Гірки Полонки та очільниця Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич, які першими у Волинській області захворіли на коронавірус COVID-19, отримали перші від’ємні тестові проби.

Тепер вони на шляху одужання, йдеться на сайті мерії Луцька.

Нагадаємо, офіційно першою інфікованою коронавірусом на Волині стала 7-річна дівчинка з Гірки Полонки.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк розповів, що станом на 3 квітня 7-річна волинянка знаходиться у задовільному стані. Увесь цей час дівчинка перебувала вдома.

Деталі другого випадку у Волинській ОДА відмовилися називати, посилаючись на лікарську таємницю. Однак згодом стало відомо, що інфікована - очільниця Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич.

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Теги: коронавірус, тестування
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