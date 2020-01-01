Жертви епідемії: як у Луцьку хоронитимуть померлих від коронавірусу





Про це пише видання



Як не повторити подібного в Луцьку? Ніхто не дасть гарантії, що подібні смерті не можуть трапитися в обласному центрі Волині. Зрештою, одна вже була.



Днями в Луцьку виконком прийняв положення про поховання. Там прописали, що відспівування померлих відбуватиметься безпосередньо біля місця поховання, і присутніми на події мають бути не більше 10 людей.



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«Поховання проводитиме Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування. Виділять спеціальний автомобіль, водія і людей, які будуть проводити поховання, забезпечать захисним одягом та всіма необхідними засобами», - інформувала Луцька міська рада.



Журналісти розпитали директора Луцького спецпобуткомбінату Василя Цетнара, чи забезпечені вони усім необхідним для такої роботи.



Як забиратимуть тіло



Василь Цетнар каже: уже відпрацювали план дій. Ховати померлих від коронавірусу (якщо такі випадки будуть) допомагатиме родичам саме комунальне підприємство - Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування.



Перевозити тіло будуть не у "швидкій", як це робили у деяких інших містах, де вже є жертви, а у спецавтомобілі підприємства.



«У нас є спеціальний черговий автомобіль, є водій. Це автомобіль, який зазвичай виїжджає за викликом поліції. Коли, наприклад, треба було забрати труп з якогось помешкання чи десь знайшли тіло безпритульного, яке пролежало в якомусь місці тривалий час, чи щось подібне. Тому саме цей автомобіль будемо використовувати в таких випадках. Є водій, який має досвід, і спецодяг для нього», - каже керівник Луцькспецпобуткомбінату.



За словами Василя Цетнара, авто забиратиме тіло безпосередньо з моргу лікарні. Там його готуватимуть до поховання, оброблятимуть спеціальними розчинами і пакуватимуть у спеціальний мішок. Працівники підприємства у спецодязі заноситимуть тіло в автомобіль. Він доставлятиме його на кладовище.



Хто копатиме яму



Яму під могилу на цвинтарі копатимуть землекопи підприємства.



«Там наші люди копатимуть могилу. Ми забезпечили їх спецодягом, масками і всім необхідним. Тоді відбуватиметься поховання за всіма правилами. Потім автомобіль оброблятиметься дезінфекторами. Власне і зараз під час кожного похорону ми дезінфікуємо на в’їзді кожну машину. Ці правила діють вже зараз», - розповідає Василь Центар.



Чи є засоби захисту



Засобами захисту та спецодягом підприємство уже забезпечене. Одяг працівників – багаторазового використання і теж проходитиме дезінфекцію.



«Ми маємо загалом 22 костюми. З них 4 костюми Л-1 для хімзахисту. Їх стільки, щоб вистачило навіть тоді, коли одні будуть проходити дезінфекцію, а інші треба буде використовувати. Маємо і всі необхідні розчини в достатній кількості», - зауважує директор.



Мораль



Відомі випадки, коли землекопи на цвинтарях відмовляються копати могили для померлих з коронавірусом. Люди бунтують і не зголошуються на цю роботу.



«У нас ситуація спокійна. Всі знають свої обов’язки. Ці люди з огляду на їхній досвід мали справу з різними випадками, вони бачили всяке і морально готові до такої роботи. Все нормально, і я надіюся, так і буде», - каже Василь Цетнар.



На міському цвинтарі вже поховали одного померлого з коронавірусом. Це був лікар-гінеколог, який помер від хвороби серця. Тоді, за словами Василя Цетнаря, похованням займалася не їхня установа, рідні найняли для цього приватника. Чи знав він про особливі вимоги до такого поховання, невідомо.



Наразі будь-які поховання на міських цвинтарях строго контролюються, каже Василь Цетнар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомлення про похорон померлих з коронавірусом шокують: копачі відмовляються копати могили, міська влада відмовляється допомагати в організації поховання, рідні лишаються з проблемою наодинці. З такою бідою вже зіткнулися у низці населених пунктів країни, і відео з цих поховань шокують.Про це пише видання Перший Як не повторити подібного в Луцьку? Ніхто не дасть гарантії, що подібні смерті не можуть трапитися в обласному центрі Волині. Зрештою, одна вже була. Про вірус в померлого лікаря-гінеколога родичі дізналися тоді, коли про це фактично почали писати ЗМІ і коли тіло вже їм віддали.Днями в Луцьку виконком прийняв положення про поховання. Там прописали, що відспівування померлих відбуватиметься безпосередньо біля місця поховання, і присутніми на події мають бути не більше 10 людей.«Поховання проводитиме Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування. Виділять спеціальний автомобіль, водія і людей, які будуть проводити поховання, забезпечать захисним одягом та всіма необхідними засобами», - інформувала Луцька міська рада.Журналісти розпитали директора Луцького спецпобуткомбінату, чи забезпечені вони усім необхідним для такої роботи.Василь Цетнар каже: уже відпрацювали план дій. Ховати померлих від коронавірусу (якщо такі випадки будуть) допомагатиме родичам саме комунальне підприємство - Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування.Перевозити тіло будуть не у "швидкій", як це робили у деяких інших містах, де вже є жертви, а у спецавтомобілі підприємства.«У нас є спеціальний черговий автомобіль, є водій. Це автомобіль, який зазвичай виїжджає за викликом поліції. Коли, наприклад, треба було забрати труп з якогось помешкання чи десь знайшли тіло безпритульного, яке пролежало в якомусь місці тривалий час, чи щось подібне. Тому саме цей автомобіль будемо використовувати в таких випадках. Є водій, який має досвід, і спецодяг для нього», - каже керівник Луцькспецпобуткомбінату.За словами Василя Цетнара, авто забиратиме тіло безпосередньо з моргу лікарні. Там його готуватимуть до поховання, оброблятимуть спеціальними розчинами і пакуватимуть у спеціальний мішок. Працівники підприємства у спецодязі заноситимуть тіло в автомобіль. Він доставлятиме його на кладовище.Яму під могилу на цвинтарі копатимуть землекопи підприємства.«Там наші люди копатимуть могилу. Ми забезпечили їх спецодягом, масками і всім необхідним. Тоді відбуватиметься поховання за всіма правилами. Потім автомобіль оброблятиметься дезінфекторами. Власне і зараз під час кожного похорону ми дезінфікуємо на в’їзді кожну машину. Ці правила діють вже зараз», - розповідає Василь Центар.Засобами захисту та спецодягом підприємство уже забезпечене. Одяг працівників – багаторазового використання і теж проходитиме дезінфекцію.«Ми маємо загалом 22 костюми. З них 4 костюми Л-1 для хімзахисту. Їх стільки, щоб вистачило навіть тоді, коли одні будуть проходити дезінфекцію, а інші треба буде використовувати. Маємо і всі необхідні розчини в достатній кількості», - зауважує директор.Відомі випадки, коли землекопи на цвинтарях відмовляються копати могили для померлих з коронавірусом. Люди бунтують і не зголошуються на цю роботу.«У нас ситуація спокійна. Всі знають свої обов’язки. Ці люди з огляду на їхній досвід мали справу з різними випадками, вони бачили всяке і морально готові до такої роботи. Все нормально, і я надіюся, так і буде», - каже Василь Цетнар.На міському цвинтарі вже поховали одного померлого з коронавірусом. Це був лікар-гінеколог, який помер від хвороби серця. Тоді, за словами Василя Цетнаря, похованням займалася не їхня установа, рідні найняли для цього приватника. Чи знав він про особливі вимоги до такого поховання, невідомо.Наразі будь-які поховання на міських цвинтарях строго контролюються, каже Василь Цетнар.

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