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Після багаторічної перерви на трасі Ковель-Ягодин відновили ремонтні роботи

Після багаторічної перерви на трасі Ковель-Ягодин відновили ремонтні роботи
Після багаторічної перерви відновили реконструкцію дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) на ділянці, яка проходить між населеними пунктами Люблинець і Довгоноси, що на Ковельщині.

Роботи виконує підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс", - повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Реконструкція цієї ділянки автодороги була розпочата ще в рамках підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012. Тоді її розширили до чотирьох смуг для руху (по дві у кожному напрямку). По всій протяжності новозбудованого лівого проїзду на той час вдалось укласти нижній та середній шари з асфальтобетону, а по існуючому правому проїзду встановили лише близько 300 м нижнього шару дорожнього одягу. Оскільки автодорога М-07 є найкоротшим шляхом від Києва до кордону з Польщею, то до Євро-2012 лівий проїзд був відкритий для руху транспорту у двох напрямках, а правий проїзд з того часу є закритим, адже із 2012 року кошти на завершення реконструкції цього об’єкта не виділялись.

Реконструкцію на цьому об'єкті планують закінчити цьогоріч. Підрядник вже приступив до роботи. Наразі проводять вирубку чагарнику в придорожній смузі правого проїзду, земляні роботи для поширення проїзної частини та інші підготовчі роботи.

Рух транспорту на цій ділянці автодороги М-07 поки здійснюється лівим проїздом.

Після багаторічної перерви на трасі Ковель-Ягодин відновили ремонтні роботи
Після багаторічної перерви на трасі Ковель-Ягодин відновили ремонтні роботи
Після багаторічної перерви на трасі Ковель-Ягодин відновили ремонтні роботи

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Теги: ремонт дороги, Волинь, відновлення
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