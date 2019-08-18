Після багаторічної перерви на трасі Ковель-Ягодин відновили ремонтні роботи
Сьогодні, 19:16
Після багаторічної перерви відновили реконструкцію дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) на ділянці, яка проходить між населеними пунктами Люблинець і Довгоноси, що на Ковельщині.
Роботи виконує підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс", - повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Реконструкція цієї ділянки автодороги була розпочата ще в рамках підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012. Тоді її розширили до чотирьох смуг для руху (по дві у кожному напрямку). По всій протяжності новозбудованого лівого проїзду на той час вдалось укласти нижній та середній шари з асфальтобетону, а по існуючому правому проїзду встановили лише близько 300 м нижнього шару дорожнього одягу. Оскільки автодорога М-07 є найкоротшим шляхом від Києва до кордону з Польщею, то до Євро-2012 лівий проїзд був відкритий для руху транспорту у двох напрямках, а правий проїзд з того часу є закритим, адже із 2012 року кошти на завершення реконструкції цього об’єкта не виділялись.
Реконструкцію на цьому об'єкті планують закінчити цьогоріч. Підрядник вже приступив до роботи. Наразі проводять вирубку чагарнику в придорожній смузі правого проїзду, земляні роботи для поширення проїзної частини та інші підготовчі роботи.
Рух транспорту на цій ділянці автодороги М-07 поки здійснюється лівим проїздом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Роботи виконує підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс", - повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Реконструкція цієї ділянки автодороги була розпочата ще в рамках підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012. Тоді її розширили до чотирьох смуг для руху (по дві у кожному напрямку). По всій протяжності новозбудованого лівого проїзду на той час вдалось укласти нижній та середній шари з асфальтобетону, а по існуючому правому проїзду встановили лише близько 300 м нижнього шару дорожнього одягу. Оскільки автодорога М-07 є найкоротшим шляхом від Києва до кордону з Польщею, то до Євро-2012 лівий проїзд був відкритий для руху транспорту у двох напрямках, а правий проїзд з того часу є закритим, адже із 2012 року кошти на завершення реконструкції цього об’єкта не виділялись.
Реконструкцію на цьому об'єкті планують закінчити цьогоріч. Підрядник вже приступив до роботи. Наразі проводять вирубку чагарнику в придорожній смузі правого проїзду, земляні роботи для поширення проїзної частини та інші підготовчі роботи.
Рух транспорту на цій ділянці автодороги М-07 поки здійснюється лівим проїздом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині – новий випадок коронавірусу
Сьогодні, 19:40
Після багаторічної перерви на трасі Ковель-Ягодин відновили ремонтні роботи
Сьогодні, 19:16
Коли планують завершити ремонт вулиці Рівненської у Луцьку
Сьогодні, 18:43
Медіа