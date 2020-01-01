Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 квітня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, удень до +10…+12. Вітер північно-західний, західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо
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У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, удень до +10…+12. Вітер північно-західний, західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо
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