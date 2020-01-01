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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині – новий випадок коронавірусу

На Волині – новий випадок коронавірусу
У мешканки Володимир-Волинського району після пройденої ПЛР-діагностики виявили коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться на сайті міськради

Зазначимо, станом на вечір 3 квітня це одинадцятий випадок Covid-19 в області.

Днями до Володимир-Волинського ТМО звернулась 42-річна мешканка Володимир-Волинського району зі скаргами на утруднене дихання та підвищену температуру. Лікарі провели обстеження, пройдений жінкою експрес-тест дав негативний результат. Однак медики запідозрили захворювання на коронавірус, тому направили біоматеріали на аналізи методом ПЛР.

Сьогодні, 3 квітня, отримали результати діагностики, що підтвердили у пацієнтки захворювання коронавірусом.

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В оперативному порядку зібрали дистанційні засідання міського та районного штабів з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Визначили, що жінка могла інфікуватися від рідних, які прибули з-за кордону.

Наразі поліція проводить роботу з контактними особами, а також проводиться дезінфекція імовірних місць перебування хворої.

Пацієнтку госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні.

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Теги: коронавірус, Волинь, офіційно
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Коментарі 1
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Для чого тоді ті експрес-тести? Якби медики злегковажили і не зробили нормального аналізу?
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