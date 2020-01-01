На Волині – новий випадок коронавірусу





Про це



Зазначимо, станом на вечір 3 квітня це одинадцятий випадок Covid-19 в області.



Днями до Володимир-Волинського ТМО звернулась 42-річна мешканка Володимир-Волинського району зі скаргами на утруднене дихання та підвищену температуру. Лікарі провели обстеження, пройдений жінкою експрес-тест дав негативний результат. Однак медики запідозрили захворювання на коронавірус, тому направили біоматеріали на аналізи методом ПЛР.



Сьогодні, 3 квітня, отримали результати діагностики, що підтвердили у пацієнтки захворювання коронавірусом.



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В оперативному порядку зібрали дистанційні засідання міського та районного штабів з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Визначили, що жінка могла інфікуватися від рідних, які прибули з-за кордону.



Наразі поліція проводить роботу з контактними особами, а також проводиться дезінфекція імовірних місць перебування хворої.



Пацієнтку госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мешканки Володимир-Волинського району після пройденої ПЛР-діагностики виявили коронавірусну інфекцію.Про це йдеться на сайті міськрадиЗазначимо, станом на вечір 3 квітня це одинадцятий випадок Covid-19 в області.Днями до Володимир-Волинського ТМО звернулась 42-річна мешканка Володимир-Волинського району зі скаргами на утруднене дихання та підвищену температуру. Лікарі провели обстеження, пройдений жінкою експрес-тест дав негативний результат. Однак медики запідозрили захворювання на коронавірус, тому направили біоматеріали на аналізи методом ПЛР.Сьогодні, 3 квітня, отримали результати діагностики, що підтвердили у пацієнтки захворювання коронавірусом.В оперативному порядку зібрали дистанційні засідання міського та районного штабів з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Визначили, що жінка могла інфікуватися від рідних, які прибули з-за кордону.Наразі поліція проводить роботу з контактними особами, а також проводиться дезінфекція імовірних місць перебування хворої.Пацієнтку госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні.

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