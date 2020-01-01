На Волині – новий випадок коронавірусу
Сьогодні, 19:40
У мешканки Володимир-Волинського району після пройденої ПЛР-діагностики виявили коронавірусну інфекцію.
Про це йдеться на сайті міськради
Зазначимо, станом на вечір 3 квітня це одинадцятий випадок Covid-19 в області.
Днями до Володимир-Волинського ТМО звернулась 42-річна мешканка Володимир-Волинського району зі скаргами на утруднене дихання та підвищену температуру. Лікарі провели обстеження, пройдений жінкою експрес-тест дав негативний результат. Однак медики запідозрили захворювання на коронавірус, тому направили біоматеріали на аналізи методом ПЛР.
Сьогодні, 3 квітня, отримали результати діагностики, що підтвердили у пацієнтки захворювання коронавірусом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Духневич та дівчинка з Гірки Полонки отримали негативні результати тесту на коронавірус
В оперативному порядку зібрали дистанційні засідання міського та районного штабів з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Визначили, що жінка могла інфікуватися від рідних, які прибули з-за кордону.
Наразі поліція проводить роботу з контактними особами, а також проводиться дезінфекція імовірних місць перебування хворої.
Пацієнтку госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті міськради
Зазначимо, станом на вечір 3 квітня це одинадцятий випадок Covid-19 в області.
Днями до Володимир-Волинського ТМО звернулась 42-річна мешканка Володимир-Волинського району зі скаргами на утруднене дихання та підвищену температуру. Лікарі провели обстеження, пройдений жінкою експрес-тест дав негативний результат. Однак медики запідозрили захворювання на коронавірус, тому направили біоматеріали на аналізи методом ПЛР.
Сьогодні, 3 квітня, отримали результати діагностики, що підтвердили у пацієнтки захворювання коронавірусом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Духневич та дівчинка з Гірки Полонки отримали негативні результати тесту на коронавірус
В оперативному порядку зібрали дистанційні засідання міського та районного штабів з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Визначили, що жінка могла інфікуватися від рідних, які прибули з-за кордону.
Наразі поліція проводить роботу з контактними особами, а також проводиться дезінфекція імовірних місць перебування хворої.
Пацієнтку госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Чи дотримуються лучани нових правил карантину
Сьогодні, 15:32
Коментарі 1
Для чого тоді ті експрес-тести? Якби медики злегковажили і не зробили нормального аналізу?
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 квітня
Сьогодні, 20:00
На Волині – новий випадок коронавірусу
Сьогодні, 19:40
Коли планують завершити ремонт вулиці Рівненської у Луцьку
Сьогодні, 18:43
Медіа