Засудили волинянина, який скоїв смертельну аварію
Сьогодні, 21:15
Суд призначив чоловіку покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Автопригода трапилася у райцентрі Рожище у вересні минулого року. Раніше судимий 45-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter» у стані алкогольного сп’яніння, на смерть збив 64-річного велосипедиста, - повідомляє пресслужба правоохоронців.
Згодом з’ясувалося, що транспортний засіб, на якому чоловік вчинив смертельну ДТП, він напередодні викрав із одного підприємства райцентру.
Суд визнав 45-річного жителя райцентру Рожище винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода трапилася у райцентрі Рожище у вересні минулого року. Раніше судимий 45-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter» у стані алкогольного сп’яніння, на смерть збив 64-річного велосипедиста, - повідомляє пресслужба правоохоронців.
Згодом з’ясувалося, що транспортний засіб, на якому чоловік вчинив смертельну ДТП, він напередодні викрав із одного підприємства райцентру.
Суд визнав 45-річного жителя райцентру Рожище винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські рятувальники ліквідували 14 пожеж сухої трави
Сьогодні, 21:41
Засудили волинянина, який скоїв смертельну аварію
Сьогодні, 21:15
В Україні офіційно дозволили саморобні захисні маски
Сьогодні, 20:48
На Волині студенти зняли кліп про карантин. ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
Медіа