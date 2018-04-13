Засудили волинянина, який скоїв смертельну аварію





Автопригода трапилася у райцентрі Рожище у вересні минулого року. Раніше судимий 45-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter» у стані алкогольного сп’яніння, на смерть збив 64-річного велосипедиста, -



Згодом з’ясувалося, що транспортний засіб, на якому чоловік вчинив смертельну ДТП, він напередодні викрав із одного підприємства райцентру.



Суд визнав 45-річного жителя райцентру Рожище винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд призначив чоловіку покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Автопригода трапилася у райцентрі Рожище у вересні минулого року. Раніше судимий 45-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter» у стані алкогольного сп’яніння, на смерть збив 64-річного велосипедиста, - повідомляє пресслужба правоохоронців.Згодом з’ясувалося, що транспортний засіб, на якому чоловік вчинив смертельну ДТП, він напередодні викрав із одного підприємства райцентру.Суд визнав 45-річного жителя райцентру Рожище винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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