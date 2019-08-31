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Волинські рятувальники ліквідували 14 пожеж сухої трави

Волинські рятувальники ліквідували 14 пожеж сухої трави
Рятувальники підрозділів Управління ДСНС у Волинській області продовжують боротись з пожежами, що виникають в екосистемах через грубе порушення громадянами правил пожежної та екологічної безпеки.

Протягом минулої доби ліквідовано 14 пожеж сухої трави у Луцькому, Шацькому, Турійському, Маневицькому, Рожищенському, Ківерцівському районах, сміття на відкритій території в обласному центрі, а також три пожежі торф’яників, - повідомляє пресслужба рятувальників.

Одну пожежу торфу, що виникла учора поблизу с. Рудка Любешівського району рятувальники ліквідували. Ще дві торф’яні пожежі, що виникли поблизу сіл Винімок та Брониця Камінь-Каширського району, продовжують гасити працівники 8-ї та 12-ї державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинській області спільно із працівниками місцевої пожежної охорони сіл Пнівно і Брониця та місцевим населенням. Усього залучено 9 одиниць техніки та 8 осіб особового складу.

Для запобігання виникнення пожеж сухотрав’я працівники ДСНС спільно із працівниками поліції та екологами проводять профілактичну роботу з населенням. Так, учора співробітники Горохівського РВ Управління ДСНС України у Волинській області на території Лобачівської сільської ради виявили двох жителів села Лобачівка, які знаходилися на місці горіння сухої рослинності неподалік лісового масиву та місцевого торфовища. Пожежа ліквідована. На місце виникнення підпалу сухостою викликано черговий екіпаж патрульної поліції, які зафіксували, що пожежу сухої трави спричинили місцеві громадяни.

Волинські рятувальники ліквідували 14 пожеж сухої трави

Волинські рятувальники ліквідували 14 пожеж сухої трави

Волинські рятувальники ліквідували 14 пожеж сухої трави

Волинські рятувальники ліквідували 14 пожеж сухої трави


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Теги: дснс, рятувальники, пожежа
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