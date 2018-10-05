У Нововолинську судили злочинця, який проник до будинку та поцупив гроші





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 25-го березня -



Суд розглянув кримінальне провадження відносно уродженця міста Бровари Київської області по обвинуваченню за ч. 3 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з проникненням у житло).



Слідством встановлено, що 25-го листопада 2019 року, чоловік проник через вікно до будинку. Відкрито, без застосування насильства, вирвав з рук потерпілої мобільний телефон «Nokia», вартістю 173 гривень. Продовжуючи свій корисливий умисел заволодів грошима в сумі 2 200 гривень, які були в одній з кімнат будинку. Потім чоловік покинув місце злочину.



Під час судового провадження між прокурором та обвинуваченим 25-го березня 2020 року було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з якою чоловік повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення.



Потерпіла до суду не з’явилася, подала заяву, в якій не заперечує щодо затвердження укладеної між прокурором та обвинуваченим угоди. Претензій до обвинуваченого вона немає. Майнові збитки чоловіком були відшкодовані.



Розглянувши матеріали справи суд ухвалив затвердження угоди, чоловіка визнали винуватим у вчиненні злочину та призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п’ять) років.



Згідно ст.75 КК України, суд звільнив чоловіка від відбування призначеного покарання, якщо він протягом двох років іспитового строку не вчинить нового злочину і буде виконувати покладені на нього обов’язки.



Запобіжний захід у виді тримання під вартою суддя скасував, чоловіка звільнили в залі суду.

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