Ізолюйтесь всередині сім'ї: як не зруйнувати родину під час карантину
Сьогодні, 01:02
Карантин може бути справжнім випробуванням для родинних стосунків.
Наприклад, бум розлучень вже переживає Китай. Про це повідомляє Українська правда. Життя з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
Перебуваючи в замкнутому просторі, люди починають конфліктувати. Вже скоро кількість конфліктів, які можуть призвести до розлучення, значно збільшиться.
«Це пов’язано з тим, що знаходячись всередині одного приміщення, люди збільшують контакт зі своїми близькими.
Це зовсім не погано, але особистий простір ніхто не скасовував. У результаті це призводить до того, що люди знаходять конфлікти всередині групи, з якою постійно взаємодіють», – йдеться у повідомлені.
Як не зашкодити стосунками?
МОЗ радить звернути увагу на такі рекомендації:
– Найгірший варіант – шукати ворога серед членів родини. Зараз інститут сім’ї у порівнянні з попередніми століттями втрачає свою важливість, але ми не повинні ігнорувати той факт, що сім’я – це важлива соціальна група, завдяки якій будується суспільство в цілому.
– Пам’ятайте, що відновити стосунки буде набагато складніше, ніж їх зруйнувати. Щоб оцінити наслідки можливого розриву можна вдатися до такої техніки як квадрат Декарта. Це техніка прийняття рішень. Ви можете ознайомитися з нею в інтернеті, адже це дуже поширена техніка. Багато хто її ігнорує, називаючи банальним прийомом виписати «за» і «проти». Але насправді це одна з когнітивних технік, яка впливає на якість нашого вибору.
– Також, для того, щоб не конфліктувати з близькими, перебуваючи з ними в одному приміщенні, важливо займатися не лише спільним дозвіллям, а й обрати для себе щось особливе (читання книг, фізичне навантаження, медитації).
– Намагайтесь знайти можливість ізолюватися всередині сім’ї. Це означає, що вам необхідно визначити свої особисті кордони ще до того, як почнуться конфлікти.
– У житті кожної людини є свої труднощі, які можуть стати причиною сварок у сім’ї. Щоб їх не допустити, варто вдатися до певних превентивних заходів. Пам’ятайте: немає нічого кращого, ніж проявити свою самостійність, вміти сказати «ні» та окреслити особисті кордони, які не будуть порушуватися.
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Наприклад, бум розлучень вже переживає Китай. Про це повідомляє Українська правда. Життя з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
Перебуваючи в замкнутому просторі, люди починають конфліктувати. Вже скоро кількість конфліктів, які можуть призвести до розлучення, значно збільшиться.
«Це пов’язано з тим, що знаходячись всередині одного приміщення, люди збільшують контакт зі своїми близькими.
Це зовсім не погано, але особистий простір ніхто не скасовував. У результаті це призводить до того, що люди знаходять конфлікти всередині групи, з якою постійно взаємодіють», – йдеться у повідомлені.
Як не зашкодити стосунками?
МОЗ радить звернути увагу на такі рекомендації:
– Найгірший варіант – шукати ворога серед членів родини. Зараз інститут сім’ї у порівнянні з попередніми століттями втрачає свою важливість, але ми не повинні ігнорувати той факт, що сім’я – це важлива соціальна група, завдяки якій будується суспільство в цілому.
– Пам’ятайте, що відновити стосунки буде набагато складніше, ніж їх зруйнувати. Щоб оцінити наслідки можливого розриву можна вдатися до такої техніки як квадрат Декарта. Це техніка прийняття рішень. Ви можете ознайомитися з нею в інтернеті, адже це дуже поширена техніка. Багато хто її ігнорує, називаючи банальним прийомом виписати «за» і «проти». Але насправді це одна з когнітивних технік, яка впливає на якість нашого вибору.
– Також, для того, щоб не конфліктувати з близькими, перебуваючи з ними в одному приміщенні, важливо займатися не лише спільним дозвіллям, а й обрати для себе щось особливе (читання книг, фізичне навантаження, медитації).
– Намагайтесь знайти можливість ізолюватися всередині сім’ї. Це означає, що вам необхідно визначити свої особисті кордони ще до того, як почнуться конфлікти.
– У житті кожної людини є свої труднощі, які можуть стати причиною сварок у сім’ї. Щоб їх не допустити, варто вдатися до певних превентивних заходів. Пам’ятайте: немає нічого кращого, ніж проявити свою самостійність, вміти сказати «ні» та окреслити особисті кордони, які не будуть порушуватися.
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