Ізолюйтесь всередині сім'ї: як не зруйнувати родину під час карантину





Наприклад, бум розлучень вже переживає Китай. Про це



Перебуваючи в замкнутому просторі, люди починають конфліктувати. Вже скоро кількість конфліктів, які можуть призвести до розлучення, значно збільшиться.



«Це пов’язано з тим, що знаходячись всередині одного приміщення, люди збільшують контакт зі своїми близькими.



Це зовсім не погано, але особистий простір ніхто не скасовував. У результаті це призводить до того, що люди знаходять конфлікти всередині групи, з якою постійно взаємодіють», – йдеться у повідомлені.



Як не зашкодити стосунками?



МОЗ радить звернути увагу на такі рекомендації:



– Найгірший варіант – шукати ворога серед членів родини. Зараз інститут сім’ї у порівнянні з попередніми століттями втрачає свою важливість, але ми не повинні ігнорувати той факт, що сім’я – це важлива соціальна група, завдяки якій будується суспільство в цілому.



– Пам’ятайте, що відновити стосунки буде набагато складніше, ніж їх зруйнувати. Щоб оцінити наслідки можливого розриву можна вдатися до такої техніки як квадрат Декарта. Це техніка прийняття рішень. Ви можете ознайомитися з нею в інтернеті, адже це дуже поширена техніка. Багато хто її ігнорує, називаючи банальним прийомом виписати «за» і «проти». Але насправді це одна з когнітивних технік, яка впливає на якість нашого вибору.



– Також, для того, щоб не конфліктувати з близькими, перебуваючи з ними в одному приміщенні, важливо займатися не лише спільним дозвіллям, а й обрати для себе щось особливе (читання книг, фізичне навантаження, медитації).



– Намагайтесь знайти можливість ізолюватися всередині сім’ї. Це означає, що вам необхідно визначити свої особисті кордони ще до того, як почнуться конфлікти.



– У житті кожної людини є свої труднощі, які можуть стати причиною сварок у сім’ї. Щоб їх не допустити, варто вдатися до певних превентивних заходів. Пам’ятайте: немає нічого кращого, ніж проявити свою самостійність, вміти сказати «ні» та окреслити особисті кордони, які не будуть порушуватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Карантин може бути справжнім випробуванням для родинних стосунків.Наприклад, бум розлучень вже переживає Китай. Про це повідомляє Українська правда. Життя з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.Перебуваючи в замкнутому просторі, люди починають конфліктувати. Вже скоро кількість конфліктів, які можуть призвести до розлучення, значно збільшиться.«Це пов’язано з тим, що знаходячись всередині одного приміщення, люди збільшують контакт зі своїми близькими.Це зовсім не погано, але особистий простір ніхто не скасовував. У результаті це призводить до того, що люди знаходять конфлікти всередині групи, з якою постійно взаємодіють», – йдеться у повідомлені.МОЗ радить звернути увагу на такі рекомендації:– Найгірший варіант – шукати ворога серед членів родини. Зараз інститут сім’ї у порівнянні з попередніми століттями втрачає свою важливість, але ми не повинні ігнорувати той факт, що сім’я – це важлива соціальна група, завдяки якій будується суспільство в цілому.– Пам’ятайте, що відновити стосунки буде набагато складніше, ніж їх зруйнувати. Щоб оцінити наслідки можливого розриву можна вдатися до такої техніки як квадрат Декарта. Це техніка прийняття рішень. Ви можете ознайомитися з нею в інтернеті, адже це дуже поширена техніка. Багато хто її ігнорує, називаючи банальним прийомом виписати «за» і «проти». Але насправді це одна з когнітивних технік, яка впливає на якість нашого вибору.– Також, для того, щоб не конфліктувати з близькими, перебуваючи з ними в одному приміщенні, важливо займатися не лише спільним дозвіллям, а й обрати для себе щось особливе (читання книг, фізичне навантаження, медитації).– Намагайтесь знайти можливість ізолюватися всередині сім’ї. Це означає, що вам необхідно визначити свої особисті кордони ще до того, як почнуться конфлікти.– У житті кожної людини є свої труднощі, які можуть стати причиною сварок у сім’ї. Щоб їх не допустити, варто вдатися до певних превентивних заходів. Пам’ятайте: немає нічого кращого, ніж проявити свою самостійність, вміти сказати «ні» та окреслити особисті кордони, які не будуть порушуватися.

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