У Луцьку намагалися пограбувати банк на 155 тисяч





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, -



Так, 28 грудня 2017 року двоє обвинувачених, один з яких раніше судимий, а інший був студентом першого курсу Волинського коледжу Національного університету харчових технологій, домовилися про пограбування банку.



О 4 годині 40 хвилин вони зайшли до приміщення коридору відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» на вулиці Дружби Народів, 4-А, де за допомогою металевих фомок, пошкодивши термінал самообслуговування, намагалися вкрасти 154 тисячі 834 гривні, що в ньому знаходилися. Проте злочин до кінця завершити не змогли, адже були викриті працівниками поліції.



Натомість обвинувачені, намагаючись утекти, погрожували поліцейським гранатою Ф-1 та пістолетом, зокрема один із злочинців здійснив три постріли в сторону правоохоронців. Натомість поліцейські, застосувавши табельну зброю, затримали грабіжників.



Варто зазначити, що чоловіки намагалися підірвати термінал за допомогою тротилу, однак їм це не вдалося.



Обидва обвинувачених свою вину визнали частково, проте вона була доведена повністю зібраними доказами.



Відтак, обом злочинцям суд призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі. До слова, один з чоловіків вже відбув покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перестрілка з поліцією та погрози гранатою – саме такою була спроба пограбування «ПриватБанку» у Луцьку на вулиці Дружби народів у грудні 2017 року. Днями обом злочинцям винесли вирок – по п'ять років позбавлення волі. Один з них вже встиг відбути своє покарання.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.Так, 28 грудня 2017 року двоє обвинувачених, один з яких раніше судимий, а інший був студентом першого курсу Волинського коледжу Національного університету харчових технологій, домовилися про пограбування банку.О 4 годині 40 хвилин вони зайшли до приміщення коридору відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» на вулиці Дружби Народів, 4-А, де за допомогою металевих фомок, пошкодивши термінал самообслуговування, намагалися вкрасти 154 тисячі 834 гривні, що в ньому знаходилися. Проте злочин до кінця завершити не змогли, адже були викриті працівниками поліції.Натомість обвинувачені, намагаючись утекти, погрожували поліцейським гранатою Ф-1 та пістолетом, зокрема один із злочинців здійснив три постріли в сторону правоохоронців. Натомість поліцейські, застосувавши табельну зброю, затримали грабіжників.Варто зазначити, що чоловіки намагалися підірвати термінал за допомогою тротилу, однак їм це не вдалося.Обидва обвинувачених свою вину визнали частково, проте вона була доведена повністю зібраними доказами.Відтак, обом злочинцям суд призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі. До слова, один з чоловіків вже відбув покарання.

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