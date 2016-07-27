Десятки земельних ділянок і мільйони готівки: чим багаті депутати Луцькради

Станом на 1 квітня 2020 року депутати Луцької міської ради уже встигли задекларувати готівкових коштів на суму 1 млн 790 тис. грн, 82 тис. 500 американських доларів, 93 тис. євро, а також 9 житлових будинків, 20 квартир, 24 автомобілі та 27 земельних ділянок. Подати електронні декларації встигли 43% місцевих обранців.Наявність декларацій місцевих обранців перевірили в «Єдиному державному реєстрі декларацій» та проаналізували експерти Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу в рамках ініціативиПопри продовження терміну подання декларацій для осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, відповідно до прийнятого народними депутатами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», 18 депутатів Луцької міської ради уже встигли задекларувати свої доходи та витрати.Так, станом на 1 квітня 2020 року декларації про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру подали: представники фракції «Українське об'єднання патріотів – УКРОП»; представники фракції ВО «Свобода»та; представник фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність»; представник фракції «Об'єднання «Самопоміч»; позафракційні депутатиДепутат Луцької міської радирозмістив свою декларацію у «Єдиному державному реєстрі декларацій» 1 березня 2020 року. За даними, зазначеними у декларації, у депутата спільно з дружиною наявна квартира площею 48,3 кв. м у Луцьку. Депутат також задекларував дві заробітні плати, отримані за основним місцем роботи, у сумі 50 тис. 465 грн та 50 тис. 465 грн, дві заробітні плати, отримані за сумісництвом, у розмірі 50 тис. 465 грн та 42 тис. 119 грн, готівкові кошти у сумі 10 тис. грн та 6 тис. американських доларів, а також кошти, розміщені на банківських рахунках, у розмірі 14 тис. 700 грн.Його колега по фракціїзадекларував нежитлове приміщення площею 1143,9 кв. м і вартістю на дату набуття права на нього 731 тис. грн, легковий автомобіль Volkswagen Amarok вартістю на дату набуття 200 тис. грн, вантажний автомобіль Mercedes-Benz 512 вартістю 55 тис. грн. Депутат також вказав доходи у вигляді пенсії – 113 тис. 736 грн, дохід від надання майна в оренду – 12 тис. грн, заробітну плату, отриману за основним місцем роботи, – 46 тис. 749 грн та дохід від зайняття підприємницькою діяльністю – 50 тис. 76 грн.Відповідно до інформації, зазначеної у декларації депутатки, спільно із чоловіком та двома доньками вона володіє квартирою у Луцьку загальною площею 51 кв. м і квартирою у Луцьку загальною площею 44,3 кв. м, житловим будинком у Луцьку загальною площею 25,5 кв. м, легковим автомобілем Volkswagen Passat вартістю на дату набуття 44 тис. 100 грн. Також в декларації зазначені дві заробітні плати, отримані за основним місцем роботи, у розмірі 67 тис. грн та 215 тис. 400 грн, пенсія – 18 тис. 500 грн і готівкові кошти – 10 тис. американських доларів.Ще одна депутатка із фракції «УКРОП»зазначила у своїй декларації, що спільно із сім’єю володіє квартирою у Луцьку загальною площею 78 кв. м, житловим будинком у с. Підгайці Луцького району загальною площею 102 кв. м, земельною ділянкою у с. Підгайці Луцького району загальною площею 1299 кв. м, легковим автомобілем Chevrolet Aveo. Також представниця місцевої громади задекларувала заробітну плату, отриману за основним місцем роботи, у розмірі 60 тис. 347 грн та соціальну допомогу по догляду за дитиною у сумі 10 тис. 320 грн.У своїй декларації ще один депутат від фракції «УКРОП»оприлюднив перелік майна та доходів, якими він володіє спільно з дружиною, двома синами та двома доньками. Так, у декларації зазначені: квартира загальною площею 81 кв. м у Луцьку вартістю на дату набуття 1 млн 167 тис. 318 грн, гараж загальною площею 40 кв. м у Луцьку, земельна ділянка загальною площею 1200 кв. м у с. Боратин Луцького району, земельна ділянка загальною площею 600 кв. м у с. Лище Луцького району, земельна ділянка загальною площею 1310 кв. м у с. Липини Луцького району, земельна ділянка загальною площею 19999 кв. м у с. Веселе Луцького району вартістю на момент набуття 69 тис. 482 грн, легковий автомобіль Hummer H3 вартістю на дату набуття 400 тис. грн, легковий автомобіль Mercedes-Benz E200 вартістю на дату набуття 100 тис. грн, легковий автомобіль Volkswagen Passat вартістю на дату набуття 270 тис. грн.Також у декларації Олександра Кравченка задекларовані такі види доходів: пенсія –100 тис. 919 грн, дохід від надання майна в оренду – 2 тис. 779 грн, заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, – 25 тис. 578 грн, страхові виплати 98 тис. 667 грн, проценти – 48 грн, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами – 6 тис. грн, компенсація за невикористане речове майно – 8 тис. 264 грн, готівкові кошти – 30 тис. американських доларів і 30 тис. євро, кошти, розміщені на банківських рахунках, – 180 грн, 26 американських доларів і 44 євроЙого колега по фракції, відповідно до поданої декларації, спільно із сім’єю володіє житловим будинком загальною площею 150,9 кв. м у с. Струмівка Луцького району, квартирою загальною площею 95,8 кв. м у Луцьку, квартирою загальною площею 54 кв. м у Луцьку, земельною ділянкою загальною площею 600 кв. м у с. Струмівка Луцького району, земельною ділянкою загальною площею 378 кв. м у Луцьку, земельною ділянкою загальною площею 2000 кв. м у с. Романів Луцького району, земельною ділянкою загальною площею 22271 кв. м у с. Лемешів Горохівського району, іншою комерційною нерухомістю загальною площею 153,1 кв. м у Луцьку, іншою комерційною нерухомістю загальною площею 121,7 кв. м у Луцьку, легковим автомобілем Тойота Ленд Крузер Прадо 150 вартістю на дату набуття 750 тис. грн, легковим автомобілем Volkswagen Transporter.Також депутатка вказала у своїй декларації дохід від зайняття підприємницькою діяльністю – 436 тис. 200 грн, спадщину – 342 тис. грн, стипендію та премію – 1 тис. 464 грн, проценти – 24 грн, бонуси 12 грн, готівкові кошти – 5 тис. американських доларів, кошти, розміщені на банківських рахунках, – 238 грн, договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно – 149 тис. 500 грн, попередній договір на нерухоме майно –525 тис. 297 грн.Депутат із фракції «УКРОП»задекларував квартиру загальною площею 60,8 кв. м у Луцьку вартістю на дату набуття 238 тис. 500 грн, квартиру загальною площею 51,2 кв. м у Луцьку вартістю на дату набуття 9 грн, земельну ділянку загальною площею 927 кв. м у Луцьку, тимчасову споруду для торгівлі кулінарними виробами та безалкогольними напоями у Луцьку вартістю на дату набуття 250 тис. грн, легковий автомобіль Peugeot 508 вартістю на дату набуття 144 тис. 817 грн, легковий автомобіль Chrysler Crossfire вартістю на дату набуття 134 тис. 498 грн, проценти у розмірі 39 тис. 369 грн та готівкові кошти – 1 млн грн.Відповідно до поданої декларації депутат із фракції «УКРОП»спільно з родиною має у власності земельну ділянку загальною площею 1215 кв. м у с. Новостав Луцького району, житловий будинок загальною площею 201 кв. м в Луцькому районі (незавершене будівництво), легковий автомобіль Daewoo Lanos вартістю на дату набуття 63 тис. грн. У декларації також вказані дві заробітні плати, отримані за основним місцем роботи, у розмірі 80 тис. 786 грн та 78 тис. 573 грн, готівкові кошти 4 тис. 500 американських доларів, а також кредит у розмірі 74 тис. 500 грн.У декларації депутатазазначається, що він спільно із родиною володіє квартирою загальною площею 47,3 кв. м у Луцьку, житловим будинком загальною площею 73,8 кв. м у с. Галичани Горохівського району, земельною ділянкою загальною площею 42490 кв. м у с. Галичани Горохівського району, легковим автомобілем Daewoo FSO Lanos TF69Y вартістю на дату набуття 80 тис. грн. Депутат поінформував у декларацію про отримані за основним місцем роботи заробітні плати у розмірі 265 тис. 905 грн, 132 тис. 886 грн та 26 тис. 600 грн, дохід від надання майна в оренду – 12 тис. 900 грн, проценти – 5 тис. 250 грн, розміщені на банківських рахунках кошти – 203 тис. 445 грн, 1 тис. 310 американських доларів, готівкові кошти – 275 тис. грн.Депутат, відповідно до зазначених у декларації даних, спільно зі своєю сім’єю володіє земельною ділянкою загальною площею 1000 кв. м у Луцьку, житловим будинком в Луцьку (незавершене будівництво), легковим автомобілем Citroen Jumpy вартістю на дату набуття 86 тис. грн, вантажопасажирським автомобілем ГАЗ 2752 вартістю на дату набуття 74 тис. грн. Депутат також вказав у декларації отриману за основним місцем роботи заробітну плату на загальну суму 99 тис. 919 грн, аенсію – 23 тис. 392 грн, соціальну допомогу 28 тис. 743 грн, дохід від зайняття підприємницькою діяльністю – 156 тис. 844 грн, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами – 3 тис. 549 грн, благодійну допомогу – 2 тис. 159 грн, стипендію – 19 тис. 482 грн, допомогу на лікування – 602 грн, додаткове благо – 122 грн, а також готівкові кошти – 184 тис. грн, 54 тис. євро, 7 тис. американських доларів.Депутатказазначила у декларації, що спільно з родиною має у власності квартиру загальною площею 47 кв. м у Луцьку вартістю на дату набуття 25 тис. 270 грн, а також задекларувала отриману за основним місцем роботи заробітну плату загальною сумою 414 тис. 980 грн, отриману за сумісництвом заробітну плату на загальну суму 14 тис. 42 грн.У своїй декларації депутат із фракції ВО «Свобода»заявив про володіння спільно з родиною квартирою загальною площею 47,9 кв. м у Луцьку, гаражем загальною площею 18 кв. м у Луцьку, легковим автомобілем ВАЗ 21013 вартістю на дату набуття 11 тис. грн, мотоциклом (мопедом) Honda Dio вартістю на дату набуття 3 тис. грн. також місцевий обранець задекларував пенсію – 21 тис. 895 грн, дохід від зайняття підприємницькою діяльністю – 1 тис. 200 грн, благодійну допомогу – 9 тис. 500 грн та готівкові кошти – 9 тис. євро, 21 тис. грн, 1 тис. американських доларів.Його колега по фракціївказав у декларації інформацію про володіння спільно із сім’єю житловим будинком загальною площею 73,3 кв. м у с. Великий Омеляник Луцького району, земельною ділянкою загальною площею 12000 кв. м. у с. Великий Омеляник Луцького району, а також задекларував отриману за основним місцем роботи заробітну плату на загальну суму 56 тис. 795 грн, отриману за сумісництвом заробітну плату 60 тис. 478 грн, допомогу при народженні дитини – 10 тис. 320 грн.Ще один депутат із фракції ВО «Свобода»згідно з поданою декларацією має у власності житловий будинок у Луцьку загальною площею 199 кв. м, земельну ділянку у Луцьку загальною площею 800 кв. м і вартістю 357 тис. 637 грн, легковий автомобіль Opel vivaro. Також у декларації депутат поінформував про отриманий дохід від зайняття підприємницькою діяльністю на загальну суму 730 тис. 638 грн, отриману за основним місцем роботи заробітну плату – 152 тис. 1 грн, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами – 1 тис. 37 грн, готівкові кошти – 270 тис. грн.Депутат із фракції «БПП «Солідарність»зазначив у своїй декларації, що спільно із сім’єю володіє житловим будинком загальною площею 122,2 кв. м, квартирою загальною площею 31 кв. м у Луцьку, квартирою площею 170,2 кв. м у Луцьку, квартирою площею 160,1 кв. м у Луцьку, гаражем площею 55 кв. м у Луцьку (незавершене будівництво), ювелірними виробами вартістю 400 тис. грн, легковим автомобілем Шкода Суперб і легковим автомобілем Shkoda yeti вартістю 108 тис. 250 грн. Також депутат вказав у декларації 7 земельних ділянок: земельну ділянку площею 262 кв. м, земельну ділянку площею 220 кв. м у Луцьку, земельну ділянку площею 236 кв. м у Луцьку, земельну ділянку площею 18 кв. м у Луцьку, земельну ділянку площею 1000 кв. м у Луцьку, земельну ділянку площею 1000 кв. м у с. Кульчин Ківерцівського району, земельну ділянку площею 1033 кв. м у с. Забороль Луцького району.Разом з тим, у декларації депутата вказана пенсія у розмірі 92 тис. 608 грн, проценти – 3 тис. 744 грн, дохід від відчуження нерухомого майна – 1 млн 90 тис. 600 грн, отримана за основним місцем роботи заробітна плата – 1 тис. 442 грн, кошти, розміщені на банківських рахунках, – 76 тис. 967 американських доларів.Депутат із фракції «Об’єднання «Самопоміч»зазначив у своїй декларації відомості про володіння його сім’єю квартирою загальною площею 51,9 кв. м у Луцьку, квартирою загальною площею 86,9 кв. м у смт Попасна Попаснянського району Луганської області, рибацьким будинком загальною площею 39,9 кв. м у с. Берестяне Ківерцівського району, земельною ділянкою загальною площею 800 кв. м у смт Шацьк Шацького району вартістю на дату набуття 13 тис. 432 грн, земельною ділянкою загальною площею 1200 кв. м у с. Кульчин Ківерцівського району вартістю на дату набуття 29 тис. грн, земельною ділянкою загальною площею 363 кв. м у смт Попасна Попаснянського району Луганської області, земельною ділянкою загальною площею 1000 кв. м у смт Попасна Попаснянського району Луганської області, легковим автомобілем Peugeot 308, легковим автомобілем Volkswagen Passat вартістю на дату набуття 287 тис. грн.Разом з тим, депутат задекларував отримані за основним місцем роботи заробітні плати у розмірах 43 тис. 473 грн та 101 тис. 243 грн, отримані за сумісництвом заробітні плати у розмірі 26 тис. 100 грн, 26 тис. 100 грн, 11 тис. 550 грн і 22 тис. 50 грн, проценти – 8 тис. 100 грн, дохід від зайняття підприємницькою діяльністю – 61 тис. 100 грн, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав – 50 тис. грн, дохід від відчуження нерухомого майна – 44 тис. грн, дохід від відчуження рухомого майна – 219 тис. 215 грн, розміщені на банківських рахунках кошти – 62 тис. 107 грн, готівкові кошти – 30 тис. грн, придбання рухомого майна – 287 тис. грн.Позафракційний депутат, згідно з інформацією, зазначеною у його декларації, спільно з дружиною та дочками володіють квартирою загальною площею 78,1 кв. м у Луцьку вартістю на дату набуття 50 тис. грн, земельною ділянкою загальною площею 2457 кв. м у с. Верхівка Луцького району вартістю на дату набуття 88 тис. 200 грн, вантажним автомобілем Renault Magnum 460 вартістю на дату набуття 86 тис. 600 грн, вантажним автомобілем Renault Magnum 400 вартістю на дату набуття 100 тис. 600 грн, бортовим напівпричіпом Zaslaw D-651 вартістю на дату набуття 125 тис. 100 грн, бортовим тентованим напівпричіпом Welton NS34SB вартістю на дату набуття 20 тис. грн. Депутат також вказав заробітну плату, отримана за основним місцем роботи, – 162 тис. 529 грн, дохід за цивільно-правовим договором – 600 грн, дохід від зайняття підприємницькою діяльністю – 680 тис. 570 грн, державну та соціальну матеріальну допомогу – 59 тис. 590 грн.Ще один позафракційний депутатзазначив у своїй декларації, що спільно з родиною має у власності квартиру у Луцьку площею 82,8 кв. м, квартиру у Луцьку площею 43,8 кв. м і вартістю на дату набуття 458 тис. 200 грн, легковий автомобіль KIA SORENTO вартістю на дату набуття 253 тис. 507 грн. разом з тим, депутат задекларував заробітну плату, отриману за основним місцем роботи, на загальну суму 432 тис. 711 грн, стипендію – 12 тис. 639 грн, субсидію – 1 тис. 175 грн, страхові виплати – 13 тис. 400 грн та готівкові кошти 19 тис. американських доларів.Варто наголосити, що секретар Луцької міської ради, депутати із фракції ВО «Свобода», представники фракції «Громадський рух «Народний контроль»та, члени фракції «Об’єднання «Самопоміч», представники фракції «БПП «Солідарність» Наталія Бунда,, члени фракції ВО «Батьківщина», представники фракції «УКРОП», а також позафракційні депутатимають ще час до 1 червня 2020 року, щоб подати свою декларацію про майно, доходи і зобов’язання фінансового характеру.