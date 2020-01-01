Волиняни заборгували за комунальні послуги 856,5 мільйона





Рівень сплати становив 97,7% до нарахованої суми, - інформують на сайті управління статистики Волинської області.



На кінець лютого волиняни заборгували 488,8 млн.грн за постачання та розподіл природного газу, 1



26,5 млн.грн – за постачання теплової енергії та гарячої води,



99,4 млн.грн – за постачання та розподіл електричної енергії,



40,1 млн.грн – за централізоване водопостачання та водовідведення,



17,1 млн.грн – за управління багатоквартирним будинком,



9,9 млн.грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні–лютому 2020р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії) 856,5 млн.грн.Рівень сплати становив 97,7% до нарахованої суми, - інформують на сайті управління статистики Волинської області.На кінець лютого волиняни заборгували 488,8 млн.грн за постачання та розподіл природного газу, 126,5 млн.грн – за постачання теплової енергії та гарячої води,99,4 млн.грн – за постачання та розподіл електричної енергії,40,1 млн.грн – за централізоване водопостачання та водовідведення,17,1 млн.грн – за управління багатоквартирним будинком,9,9 млн.грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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