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Волиняни заборгували за комунальні послуги 856,5 мільйона

Волиняни заборгували за комунальні послуги 856,5 мільйона
У січні–лютому 2020р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії) 856,5 млн.грн.

Рівень сплати становив 97,7% до нарахованої суми, - інформують на сайті управління статистики Волинської області.

На кінець лютого волиняни заборгували 488,8 млн.грн за постачання та розподіл природного газу, 1

26,5 млн.грн – за постачання теплової енергії та гарячої води,

99,4 млн.грн – за постачання та розподіл електричної енергії,

40,1 млн.грн – за централізоване водопостачання та водовідведення,

17,1 млн.грн – за управління багатоквартирним будинком,

9,9 млн.грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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Теги: комуналка, волиняни
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