Волиняни заборгували за комунальні послуги 856,5 мільйона
Сьогодні, 02:10
У січні–лютому 2020р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії) 856,5 млн.грн.
Рівень сплати становив 97,7% до нарахованої суми, - інформують на сайті управління статистики Волинської області.
На кінець лютого волиняни заборгували 488,8 млн.грн за постачання та розподіл природного газу, 1
26,5 млн.грн – за постачання теплової енергії та гарячої води,
99,4 млн.грн – за постачання та розподіл електричної енергії,
40,1 млн.грн – за централізоване водопостачання та водовідведення,
17,1 млн.грн – за управління багатоквартирним будинком,
9,9 млн.грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.
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Рівень сплати становив 97,7% до нарахованої суми, - інформують на сайті управління статистики Волинської області.
На кінець лютого волиняни заборгували 488,8 млн.грн за постачання та розподіл природного газу, 1
26,5 млн.грн – за постачання теплової енергії та гарячої води,
99,4 млн.грн – за постачання та розподіл електричної енергії,
40,1 млн.грн – за централізоване водопостачання та водовідведення,
17,1 млн.грн – за управління багатоквартирним будинком,
9,9 млн.грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.
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